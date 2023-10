Uusi asteroidi "Polyhymnia" herättää kysymyksiä tuntemattomista elementeistä

By

Arizonan yliopiston äskettäinen tutkimus on löytänyt "Polyhymnia"-nimisen asteroidin, joka uhmaa maapallon tunnetut alkuaineet. European Physical Journal Plus -lehdessä julkaistu tutkimus paljastaa, että Polyhymnian tiheys on suurempi kuin minkään planeetallamme löydetyn alkuaineen, mikä viittaa sellaisen alkuaineen olemassaoloon, joka tällä hetkellä puuttuu jaksollisesta taulukostamme.

Polyhymnia sijaitsee asteroidivyöhykkeellä Marsin ja Jupiterin välissä, ja se on luokiteltu "lähellä maata" olevaksi asteroidiksi, koska se on lähellä planeettamme. Vaikka asteroidit saattavat tuntua merkityksettömiltä, ​​niiden koostumukset ovat kiehtoneet astrofyysikot ja NASAn tutkijat. Itse asiassa NASA pyrkii aktiivisesti Polyhymniaan saadakseen näytteitä ja tutkiakseen edelleen sen ominaisuuksia.

Arizonan yliopiston fysiikan professori Johann Rafelski kommentoi löytöä ja totesi, että jos Polyhymnian kaltaiset asteroidit sisältävät superraskaita alkuaineita, se herättää kysymyksiä siitä, kuinka nämä alkuaineet muodostuivat ja miksi niitä ei ole löydetty muualta. Polyhymnian tiheys ylittää jopa maan tiheimmän tunnetun alkuaineen, kuten osmiumin, joka tunnetaan eniten protoneistaan.

Arizonan yliopiston tiimi on luokitellut Polyhymnian "CUDOksi" (Compact Ultradense Object), mikä osoittaa, että ihmiskunnalla on tällä hetkellä tuntemattomia komponentteja. Uskotaan, että tämä alkuaine pysyy vakaana atominumerolla 164, mikä osoittaa huomattavasti suurempaa tiheyttä kuin mikään tällä hetkellä tuntemamme alkuaine.

NASA on jo alkanut kehittää suunnitelmia miehittämättömän avaruusaluksen laukaisemiseksi tutkimaan ja hakemaan näytteitä Polyhymniasta. Tämä tehtävä seuraa äskettäistä Arizonan yliopiston ja NASA:n välistä yhteistyötä, joka toi onnistuneesti näytteitä Bennu-nimisestä asteroidista. Näiden näytteiden havaittiin olevan runsaasti hiiltä, ​​mikä viittaa mahdollisuuteen arvokkaita metalleja asteroideissa.

Polyhymnian ja sen omituisen tiheyden löytäminen herättää jännittäviä kysymyksiä tuntemattomien alkuaineiden olemassaolosta universumissa ja niiden muodostumisesta. Tuleva tehtävä tutkia ja noutaa näytteitä tästä asteroidista tarjoaa arvokkaita näkemyksiä aurinkokuntamme mysteereistä.

Määritelmät:

– Asteroidi: Pieni kivinen kappale, joka kiertää aurinkoa, löytyy tyypillisesti asteroidivyöhykkeestä Marsin ja Jupiterin välillä.

– Tiheys: Aineen massa tilavuusyksikköä kohti.

– Alkuaine: Aine, jota ei voida hajottaa yksinkertaisemmiksi aineiksi kemiallisin keinoin. Elementit esitetään symboleilla jaksollisessa taulukossa.

– Jaksollinen taulukko: Kemiallisten alkuaineiden taulukkomuotoinen järjestely, joka on järjestetty niiden atomiluvun, elektronikonfiguraation ja toistuvien kemiallisten ominaisuuksien perusteella.

– Protoni: Subatomi hiukkanen, jolla on positiivinen varaus ja joka löytyy atomin ytimestä.

Lähteet:

– Tutkimus julkaistiin European Physical Journal Plus -lehdessä

– Arizonan yliopiston lehdistötiedote