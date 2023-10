Mallin kehittäminen ympäristön epäpuhtauksien aiheuttaman estrogeenireseptoreiden aktivoitumisen ennustamiseksi Baikalin hylkeissä

Ehimen yliopiston meriympäristötutkimuskeskuksen (CMES) tutkijat ovat kehittäneet mallin, joka voi ennustaa ympäristön saasteiden kyvyn aktivoida estrogeenireseptoreita Baikal-hylkeissä. Tässä tutkimuksessa käytettiin sekä in vitro -kokeita että tietokonepohjaisia ​​simulaatioita bisfenolien (BP) ja hydroksyloitujen polykloorattujen bifenyylien (OH-PCB:t) aktivaatiopotentiaalin arvioimiseksi estrogeenireseptorin α (bsERα) ja β (bsERβ) alatyypeissä.

In vitro -kokeet paljastivat, että useimmat BP:t ja OH-PCB:t osoittivat estrogeenin kaltaista aktiivisuutta molempia bsER-alatyyppejä vastaan. Testattujen verenpainearvojen joukossa bisfenoli-AF osoitti voimakkainta estrogeenin kaltaista aktiivisuutta. Samalla tavalla 4'-OH-CB50 ja 4'-OH-CB30 osoittivat voimakkainta aktiivisuutta testatuista OH-PCB:istä bsERa:aa ja bsERβ:ta vastaan, vastaavasti.

Jotta voitaisiin edelleen tutkia, kuinka nämä ympäristön epäpuhtaudet sitoutuvat bsER:ään, suoritettiin tietokonetelakointisimulaatioita. Näiden simulaatioiden tulosten ja kontaminanttien rakenteellisten ominaisuuksien perusteella kehitettiin molemmille bsER-alatyypeille kvantitatiiviset rakenne-aktiivisuussuhdemallit (QSAR). Nämä mallit ennustivat tarkasti kunkin ympäristökontaminantin aktivoitumispotentiaalin in vitro -kokeissa ja erottivat toisistaan ​​yhdisteet, jotka aktivoivat ja jotka eivät aktivoidu sekä bsERa:n että bsERp:n suhteen. Tutkijat tunnistivat myös tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kontaminanttien aktivoitumispotentiaaliin.

Lisäksi tutkijat rakensivat onnistuneesti QSAR-mallin, joka ennustaa hiiren estrogeenireseptorien (ER) aktivaatiopotentiaalin samalla menetelmällä. Tämä osoittaa tämän mallinnuslähestymistavan soveltuvuuden eri lajeihin.

Tämän mallin kehittäminen on merkittävä askel ympäristön epäpuhtauksien vaikutusten ymmärtämisessä ja ennustamisessa Baikal-hylkeiden hormonitoimintaan. Se tarjoaa arvokkaan työkalun näiden saasteiden mahdollisten riskien arvioimiseen ja tiedottamiseen tämän haavoittuvan lajin suojelutoimista.

Lähde: Hoa Thanh Nguyen et al, "In silico simulations and molecular descriptors to ennustaa in vitro transaktivaatiotehoja Baikalin estrogeenireseptorien ympäristön epäpuhtauksilla", Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).