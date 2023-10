Milloin eläimet kehittyivät ensimmäisen kerran? Uusi lähestymistapa keskustelun ratkaisemiseen

Tutkijat ovat arvioineet, että nykyään elää lähes 8 miljoonaa eläinlajia, mikä osoittaa maapallon valtavan biologisen monimuotoisuuden. Kuitenkin kysymys siitä, milloin eläimet kehittyivät ensimmäisen kerran, on ollut keskustelun aihe vuosisatoja. Vanhimmat tunnetut eläinfossiilit, jotka ovat peräisin noin 500 miljoonalta vuodelta, olivat jo monimutkaisia ​​ja näkyviä paljaalla silmällä. Mutta viimeaikaiset löydöt, kuten oudolta näyttävät Ediacara Biotan fossiilit 574–539 miljoonaa vuotta sitten, viittaavat siihen, että eläimiä on voinut olla olemassa jo aikaisemmin.

Paleontologit ovat myös löytäneet sienimäisiä fossiileja noin 800 miljoonan vuoden takaa, mutta niitä ei voida lopullisesti todistaa eläimiksi. Lisäksi fossiiliaineisto on täynnä aukkoja, koska vain murto-osa elämästä on fossiilisoitunut. Vastatakseen näihin haasteisiin tutkijat ovat kääntyneet molekyylibiologiaan ja molekyylikellojen käyttöön arvioidakseen eläinperäisen alkuperän ajoitusta.

Molekyylikellot toimivat vertaamalla nykyaikaisten eläinten DNA:ta määrittääkseen, kuinka paljon evoluutiota on tapahtunut. Eläinperäiset arviot vaihtelevat 800–700 miljoonan vuoden takaa, mutta fossiileihin ja molekyylikelloihin perustuvien erilaisten arvioiden olemassaolo on aiheuttanut kiistaa.

Tuoreessa tutkimuksessa tutkijat ehdottivat uutta lähestymistapaa eläinperäisen ajoituksen arvioimiseen. Sen sijaan, että olisivat keskittyneet vanhimpiin eläinfossiileihin, tutkijat tutkivat, minkä tyyppisiä kiviä pystyivät säilyttämään ensimmäiset eläimet. He havaitsivat, että kivet, joissa on runsaasti savimineraaleja, joilla on antibakteerisia ominaisuuksia ja jotka voivat säilyttää pehmytkudokset, ovat ihanteellisia fossilisoitumiseen. Noin 790 miljoonan vuoden ajalta peräisin olevat kivet, joilla on näitä savea sisältäviä ominaisuuksia, eivät kuitenkaan sisällä eläinfossiileja, mikä viittaa siihen, että eläimet eivät ehkä ole vielä kehittyneet tuolloin.

Lisätutkimusta tarvitaan, jotta eläinperäisten todisteiden etsintää voidaan jatkaa. Tutkimalla lisää geologisia aikakausia ja tutkimalla kiviä, joilla on potentiaalia säilyttää ensimmäiset eläimet, tutkijat toivovat saavansa paremman käsityksen siitä, milloin eläimet ilmestyivät maan päälle.

Lähde:

