ESAn PAVER-projektin tavoitteena on luoda ajokelpoisia pintoja Kuuhun

Euroopan avaruusjärjestö ESA on käynnistänyt PAVER-nimisen hankkeen, jolla luodaan ajokelpoisia pintoja Kuuhun. Tämän kunnianhimoisen hankkeen tavoitteena on tasoittaa kuun pinnalla olevia toiminta-alueita, mukaan lukien tiet ja laskeutumispaikat, käyttämällä tehokasta laseria sulattamaan kuun pöly kiinteäksi lasimaiseksi pinnaksi. PAVER-projektia johtavat Saksan BAM Materials Research and Testing -instituutti, Aalenin yliopisto, LIQUIFER Systems Group Itävallassa ja Saksan Clausthal University of Technology.

Tällaisen projektin tarve johtuu kuun pölyn asettamista haasteista, sillä se on erittäin hienoa, hankaavaa ja tarttuvaa. Apollon aikakaudella kuunpöly aiheutti merkittäviä ongelmia, tukkeutui laitteita ja kulutti avaruuspukuja. Pölyn kerääntyminen Apollo 17 -kuumönkijään johti ylikuumenemisuhan, kun taas Neuvostoliiton Lunokhod 2 -mönkijä ylikuumeni, kun sen jäähdytin peittyi pölyyn.

PAVER-projekti pyrkii voittamaan nämä haasteet sulattamalla simuloitua kuupölyä 12 kilowatin hiilidioksidilaserilla. Tämä prosessi luo kolmion muotoisia, onttokeskeisiä geometrisia muotoja, jotka voidaan lukita yhteen muodostamaan kiinteitä pintoja suurille kuun maa-alueille. Nämä pinnat voivat mahdollisesti toimia teinä tai laskeutumisalustoina.

Tuloksena oleva materiaali on lasimainen ja hauras, mutta kestää alaspäin suuntautuvaa puristusvoimia. Vaikka se rikkoutuisi, sitä voidaan silti käyttää ja korjata tarpeen mukaan. Tiimi arvioi, että 100 neliömetrin kahden senttimetrin paksuinen laskeutumisalusta voitaisiin rakentaa 115 päivässä.

Tämä projekti on vastaus ESAn Basic Activitiesin Open Space Innovation Platformin (OSIP) kautta ajamaan ideapyyntöön, joka hakee tutkimusideoita off-Earth-valmistukseen ja rakentamiseen. PAVER-projektia on pidetty tehokkaana sijoituksena, joka avaa useita lupaavia polkuja jatkotutkimuksille.

Kun astronautit valmistautuvat palaamaan kuun pinnalle, tieliikennekelpoisten pintojen luominen voisi merkittävästi parantaa kuuntutkimuksen turvallisuutta ja tehokkuutta. PAVER-projekti tarjoaa mahdollisen ratkaisun kuun pölyn asettamiin haasteisiin, mikä tekee Kuusta asuttavamman ja navigoitavamman tulevia tehtäviä varten.

