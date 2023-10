Jupiterin kuu Europa sisältää hiilidioksidia, mikä lisää elämän mahdollisuutta

NASAn James Webb -avaruusteleskooppi on tehnyt merkittävän löydön Jupiterin jäisestä kuusta Europasta. Teleskooppi on havainnut Europasta hiilidioksidia, joka on elämälle tärkeä ainesosa. Tämä löytö on herättänyt jännittävän mahdollisuuden, että Europa pystyy tukemaan elämää. Analyysi viittaa siihen, että hiilidioksidi oli peräisin Europan maanalaisesta valtamerestä eikä meteoriiteista tai muista ulkoisista lähteistä. Lisäksi näyttää siltä, ​​että hiilidioksidi on laskeutunut suhteellisen äskettäin geologisella aikaskaalalla.

Toisessa avaruustutkimuksen läpimurtossa NASAn OSIRIS-REx-avaruusalus on onnistuneesti noutanut näytteen Bennu-nimisestä asteroidista. Robotti-avaruusalus, joka laukaistiin avaruuteen vuonna 2016, pudotti asteroidinäytteen kapselissa Utahissa 24. syyskuuta. Hiilipitoisesta materiaalista koostuvan näytteen odotetaan tarjoavan arvokkaita näkemyksiä aurinkokuntamme syntymästä ja elämän alkuperä maapallolla.

Valitettavasti Intian kuulaskuri Chandrayaan-3 ja Pragyan eivät ole vastanneet herätyskutsuihin mentyään lepotilaan syyskuun alussa. Yritykset yhteyden palauttamiseksi avaruusaluksen kanssa syyskuun 22. päivän jälkeen ovat epäonnistuneet. Intian avaruusviranomaiset ovat kuitenkin toiveikkaita, että alus näyttää merkkejä toiminnasta seuraavien kahden viikon aikana. Chandrayaan-3 ja Pragyan tekivät historiaa ensimmäisinä ihmisen valmistamina esineinä, jotka laskeutuivat Kuun etelänapa-alueelle, mikä vahvisti Intian neljänneksi valtioksi, joka on saavuttanut laskeutumisen Kuuhun.

Tulevaisuutta ajatellen Kiina aikoo laukaista aurinkotutkimussatelliitin Xihe-2 vuonna 2026. Tämä satelliitti lähtee aiemmin tutkimattomalle kiertoradalle Maan ja auringon välillä. Sen ensisijaisena tavoitteena on tutkia magneettikentän alkuperää ja kehitystä auringon aktiivisilla alueilla sekä syventää ymmärrystä auringonpurkausten kolmiulotteisesta rakenteesta ja fyysisistä mekanismeista. Xihe-2:sta tulee myös maailman ensimmäinen keinotekoinen luotain, joka saavuttaa Sun-Earth Lagrange L5 -pisteen, joka on strategisesti edullinen paikka avaruussäätutkimukselle ja -seurannalle.

Nämä viimeaikainen kehitys avaruustutkimuksessa laajentaa edelleen ymmärrystämme maailmankaikkeudesta ja elämän mahdollisuuksista Maan ulkopuolella.