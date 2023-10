Tutkijat löytävät varhaisten galaksien alkuperän

James Webb -avaruusteleskooppi on yllättävässä löydössä paljastanut kokoelman kypsiä galakseja, jotka ovat peräisin maailmankaikkeuden alkuvaiheista. Tämä paljastus on saanut tutkijat kyseenalaistamaan olemassa olevat kosmologian teoriat. Uusi tutkimus voi kuitenkin tarjota selityksen, joka on linjassa nykyisen tieteellisen ymmärryksen kanssa.

James Webbin avaruusteleskooppi, joka aloitti toimintansa viime vuonna, on tarjonnut merkittävän kuvan maailmankaikkeuden varhaisesta historiasta. Se on havainnut galaksiryhmän, joka oli olemassa kosmisen aamunkoiton aikana, arvoituksellisella aikakaudella. Näiden massiivisten ja kypsien galaksien läsnäolo on ristiriidassa odotusten kanssa ja on herättänyt kysymyksiä kosmologian perusperiaatteista.

Tiedemiehet ovat työskennelleet aktiivisesti tämän mysteerin ratkaisemiseksi jättämättä huomiotta olemassa olevaa tieteellistä tietoa. Uusin tutkimus tarjoaa mahdollisen ratkaisun, joka ei vaadi kosmologisten teorioiden täydellistä uudelleenarviointia.

Spanish Startup PLD Space valmistautuu raketin laukaisuun

PLD Space, espanjalainen startup, valmistautuu uudelleenkäytettävän Miura-1-rakettinsa koelaukaisuun. Tämä laukaisu on merkittävä virstanpylväs "mikrolaukaisulaitteiden" kehityksessä ja on Euroopan ensimmäinen täysin yksityinen raketin laukaisu.

Testauksen on määrä tapahtua varhain lauantaina Lounais-Espanjasta Huelvasta. PLD Space pyrkii osoittamaan uudelleenkäytettävän rakettiteknologiansa toteutettavuuden tämän suborbitaalisen tehtävän avulla. Epäonnistuneen yrityksen jälkeen kesäkuussa yhtiö on innokas esittelemään innovatiivisen rakettinsa potentiaalia.

Muinaiset ihmisen jalanjäljet ​​ovat tuhansia vuosia odotettua aikaisemmin

Uusi tutkimus on paljastanut, että ihmiset miehittivät Pohjois-Amerikan maiseman paljon aikaisemmin kuin uskottiin. White Sandsin kansallispuistosta New Mexicosta löydettyjen kivettyneet jalanjäljet ​​on määritetty noin 21,000 23,000–XNUMX XNUMX vuotta vanhoiksi.

Tämä löytö, joka perustuu radiohiileen ja optisesti stimuloituun luminesenssiajoitustekniikoihin, osoittaa, että Homo sapiens oli läsnä Pohjois-Amerikassa viimeisen jääkauden ankarimmissa olosuhteissa. Nämä havainnot valaisevat lajimme kestävyyttä ja sopeutumiskykyä äärimmäisissä ympäristöissä.

