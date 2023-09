NASAn asteroidinäyte toimitettu turvallisesti Utahin autiomaahan

By

NASAn uusin avaruustehtävä saavutti merkittävän virstanpylvään, kun kapseli, joka sisälsi suurimman asteroidista koskaan kerätyn maanäytteen, laskeutui onnistuneesti Utahin autiomaahan. OSIRIS-REx-avaruusaluksesta vapautunut kapseli osui alas määrätylle laskeutumisvyöhykkeelle Salt Lake Cityn länsipuolella.

OSIRIS-REx-avaruusalus oli ollut tehtävänä kerätä näyte asteroidi Bennusta, minkä se suoritti aiemmin tänä vuonna. Sunnuntaina kallisarvoista lastia kantava purukumipisaran muotoinen kapseli palasi Maan ilmakehään ja hyppäsi turvallisesti laskuvarjolla Utahin autiomaahan.

Tämä on NASA:lle merkittävä saavutus, sillä se on ensimmäinen kerta, kun asteroidista otettu näyte on onnistuneesti palautettu Maahan sen jälkeen, kun Apollo-matkat toivat takaisin kuukiviä 1960- ja 1970-luvuilla. Tiedemiehet ovat innokkaita tutkimaan asteroidinäytettä, sillä se sisältää arvokkaita näkemyksiä aurinkokunnan muodostumisesta ja voi antaa vihjeitä elämän alkuperästä maapallolla.

Muissa avaruuteen liittyvissä uutisissa Yhdysvaltojen avaruusvoimat tutkivat mahdollisuutta perustaa vihjelinja Kiinan kanssa avaruuskriisien estämiseksi. Kenraali Chance Saltzman, avaruusoperaatioiden päällikkö, ilmaisi, että avaruusjoukkojen ja sen kiinalaisen vastineen välillä tarvitaan suoraa viestintää jännitteiden lieventämiseksi. Vaikka sisäisiä keskusteluja on käyty, virallista sitoutumista Kiinan kanssa ei ole vielä tehty.

Vihjelinjan perustaminen Kiinan kanssa voisi olla ratkaiseva askel rauhanomaisen yhteistyön varmistamisessa avaruudessa ja mahdollisten konfliktien ja väärinkäsitysten välttämisessä. Yhdysvallat tunnustaa kansainvälisen yhteistyön tärkeyden avaruustutkimuksessa ja pyrkii edistämään parempia viestintäkanavia kaikkien avaruuskuljettajien kanssa.

Molemmat kehityssuunnat korostavat jatkuvaa edistystä ja yhteistyötä avaruustutkimuksen alalla sekä avaruuspohjaisen toiminnan kasvavaa merkitystä nykymaailmassa.

