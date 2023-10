Uusi satelliittitehtävä valvoa valtameren virtauksia

By

Uusi satelliittitehtävä nimeltä Surface Water and Ocean Topography (SWOT) tarjoaa tutkijoille paremman kuvan valtameren pinnasta ja paljastaa tärkeitä tietoja valtameren virroista. Kun maailma lämpenee, valtameren tapahtumien ymmärtäminen on elintärkeää, ja SWOT-operaation tavoitteena on tutkia merta avaruudesta seuratakseen näitä muutoksia. NASAn ja ranskalaisen avaruusjärjestön CNES:n laukaisema satelliitti mittaa pieniä vaihteluita merenpinnan korkeudessa arvioidakseen sen alla virtaavia merivirtoja.

SWOT-tehtävä luottaa myös pintatason mittauksiin tietojen tarkan tulkinnan saamiseksi. Tämän olennaisen valtameridatan keräämiseksi huippuluokan tutkimusaluksella RV Investigator on yli 60 tutkijan, tukihenkilöstön ja miehistön ryhmä. Tällä 24 päivän matkalla Australian kaakkoisrannikon edustalla käytetään maailmanluokan tieteellisiä laitteita, kuten satelliittiseuraavia kelluvia poijuja ja ajelehtimia, mittaamaan reaaliaikaista virtausten liikettä valtameren pinnalla.

Ilmastonmuutos aiheuttaa häiriöitä maailmanlaajuisessa virtausverkostossa, joka yhdistää valtameriä. Syvä "kääntökierto", joka kuljettaa hiiltä, ​​lämpöä, happea ja ravinteita ympäri maapallon, on hidastunut. Pinnalla valtamerivirrat ovat tulossa energisemmiksi. Läntiset rajavirrat, kuten Golfvirta ja Itä-Australian virtaus, ovat kokeneet dramaattisia muutoksia, ja niistä on tullut valtamerten lämpenemisen kuumia kohtia. Näillä virtausten muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia paikallisiin sääolosuhteisiin ja meriekosysteemeihin.

Yhdistämällä satelliittihavainnot pintatason mittauksiin tutkijat toivovat ymmärtävänsä ja valvovansa paremmin näitä merivirtojen muutoksia. SWOT-tehtävä tarjoaa tutkijoille tehokkaan työkalun merivirtojen tutkimiseen ennennäkemättömän yksityiskohtaisesti, mikä voi viime kädessä parantaa sääennusteita ja ilmastoriskien arviointeja.

Lähteet:

– NASA

– CNES