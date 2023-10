Avaruusalusten vaikutus maapallon ilmakehän koostumukseen

Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä äskettäin julkaistu tutkimus on paljastanut, että satelliitit ja avaruusalukset saastuttavat maapallon ilmakehän suurilla määrillä metalleja. Tämä saastuminen tapahtuu stratosfäärissä, alueella, joka sisältää suuren otsonipitoisuuden.

Purduen yliopiston Dan Cziczon johtama tutkimusryhmä keräsi tietoja lentäen lentokoneita lähes 12 mailin korkeudessa. Tämän ansiosta he pystyivät tallentamaan tarkat mittaukset ilman lentokonekaasujen aiheuttamaa saastumista. Tutkimuksessa havaittiin, että avaruusaluksissa yleisesti esiintyvät metallit, kuten litium, kupari, alumiini ja lyijy, ylittivät luonnollisesti esiintyvän kosmisen pölyn tason.

Lisäksi tutkimusryhmä havaitsi, että lähes 10 prosenttia rikkihappohiukkasista, jotka ovat välttämättömiä otsonikerroksen suojelemiseksi, olivat saastuneet avaruusalusten höyrystyneillä jäännöksillä. Ainutlaatuisten elementtien, kuten niobin, läsnäolo osoittaa lämpösuojainten käyttöä raketteissa. Nämä todisteet viittaavat saasteeseen, joka tulee avaruusaluksista eikä meteoriiteista, jotka ovat pysyneet muuttumattomina vuosisatojen ajan.

Tämän saastumisen ympäristövaikutuksia ei vielä täysin ymmärretä. Tilanne voi kuitenkin pahentua, kun otetaan huomioon kiertoradalla olevien satelliittien määrän ennustettu kasvu. On arvioitu, että vuoteen 50,000 mennessä on vielä 2030 50 satelliittia, ja edelläkävijöitä ovat yritykset, kuten SpaceX ja Amazon. Tämä avaruusteollisuuden nopea kasvu tarkoittaa, että jopa XNUMX prosenttia stratosfäärin aerosolihiukkasista voi lopulta sisältää metalleja, jotka tulevat takaisin avaruusaluksiin.

Nämä havainnot herättävät huolta avaruusteollisuuden laajentumisen ympäristövaikutuksista. Avaruusromun kerääntyminen ja ihmisen valmistamien materiaalien vapautuminen stratosfääriin edellyttävät lisätutkimuksia. Koska olemme edelleen vahvasti riippuvaisia ​​satelliiteista ja avaruusaluksista, on ratkaisevan tärkeää kehittää kestäviä käytäntöjä, jotka minimoivat kielteiset vaikutukset ilmakehämme.

Lähde: Proceedings of the National Academy of Sciences