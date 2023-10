Ympäristöystävällinen ratkaisu mikromuovien poistamiseen vedestä

By

Korean tiede- ja teknologiainstituutin (KIST) tutkijat ovat kehittäneet ympäristöystävällisen materiaalin, joka voi tehokkaasti poistaa mikromuovia vedestä. Mikromuovit, jotka ovat muovijätettä, jotka hajoavat ajan myötä alle 20 μm:n hiukkasiksi, ovat merkittävä ympäristö- ja terveysriski. Nykyiset vedenkäsittelylaitokset eivät pysty poistamaan alle 20 μm:n mikromuoveja, joten vaihtoehtoisten ratkaisujen etsiminen on välttämätöntä.

Tohtori Jae-Woo Choi ja hänen tiiminsä KIST:n Water Cycle Research -keskuksessa ovat kehittäneet metalli-orgaaniseen luurankoon perustuvan kiinteän flokkulantin, joka voi aggregoida nanomuoveja näkyvän valon säteilytyksen alla. Materiaali perustuu Preussin siniseen, metalli-orgaaniseen runkopohjaiseen aineeseen, jota on aiemmin käytetty radioaktiivisten elementtien adsorboimiseen jätevedestä.

Tutkijat havaitsivat, että Preussin sininen voi tehokkaasti aggregoida mikromuovia näkyvässä valossa. Sitten he kehittivät materiaalin, joka maksimoi Preussin sinisen aggregaatiotehokkuuden säätämällä kiderakennetta. Kun materiaalia säteilytetään näkyvällä valolla, jopa 0.15 μm:n mikromuovit voidaan agglomeroida noin 4,100 kertaa suuremmiksi, jolloin ne on helpompi poistaa.

Kokeissa tutkijat pystyivät poistamaan jopa 99 % mikromuovista vedestä käyttämällä kehitettyä materiaalia. Lisäksi materiaali voi flokkuloida mikromuovia yli kolme kertaa oman painonsa verran, mikä ylittää tavanomaiset rautaa tai alumiinia käyttävät flokkulointiaineet noin 250-kertaisesti.

Tämä ympäristöystävällinen ratkaisu ei ainoastaan ​​poista tehokkaasti mikromuoveja, vaan käyttää myös Preussin sinistä, joka on vaaratonta ihmiskeholle. Se on kiinteä flokkulointiaine, jonka avulla on helppo ottaa talteen jäämät vedestä, ja se käyttää luonnonvaloa energialähteenä, mikä johtaa vähäenergiaiseen prosessiin.

Tutkijat uskovat, että tällä tekniikalla on suuri kaupallistamispotentiaali, ja sitä voidaan soveltaa yleisiin jokiin, jätevedenkäsittelylaitoksiin ja vedenpuhdistamoihin. Mikromuovien lisäksi materiaalia voidaan käyttää myös muiden epäpuhtauksien poistamiseen vesijärjestelmistä.

Tiede- ja ICT-ministeriön tukema tutkimus julkaistiin 1. lokakuuta kansainvälisessä Water Research -lehdessä.

Lähde:

– Korean tiede- ja teknologiainstituutti (KIST)