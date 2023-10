Venäläiset kosmonautit laukaisevat opiskelijasatelliitin avaruuskävelyn aikana tutkiakseen aurinkopurjeita

Venäläiset kosmonautit Oleg Kononenko ja Nikolai Chub laukaisivat onnistuneesti opiskelijasatelliitin "Parus-MGTU" suorittaessaan avaruuskävelyä. Osana koetta satelliitti pyrkii tutkimaan aurinkopurjeiden liikettä. Bauman Moskovan osavaltion teknisen yliopiston opiskelijoiden kehittämä laukaisulaite varmistaa nanosatelliitin lineaarisen liikeradan, mikä on ratkaiseva vaatimus tuleville satelliittien käyttöönotolle.

Kononenkon ja Chubin avaruuskävelyn ensisijainen tavoite oli irrottaa "Nauka"-moduulin toissijainen radiaattorisilmukka päämoduulin silmukasta. Tämä toimenpide oli tarpeen lokakuun 9. päivänä tapahtuneen vuodon vuoksi. Kosmonautit tarkastivat ja valokuvasivat tiiviittämättömän paikan, jolloin maan päällä olevat asiantuntijat pystyivät analysoimaan ja määrittämään murron lähteen.

Satelliitin käyttöönoton jälkeen kosmonautit valvovat aurinkopurjeen käyttöönottoa ja odottavat, että auringon varautuneille hiukkasille altistuvan purjeen pituuden säädöt helpottavat avaruusaluksen työntövoimaa ja kiertoradan muutoksia.

Satelliitin laukaisun lisäksi Kononenko ja Chub suorittivat Nauka-moduulissa Napor-MiniRSA-nimisen tutkakokeen. Kokeen tarkoituksena on seurata maapallon pintaa ympäristö-, hätä- ja luonnonvarojen hallintaa varten. Tutkintaa johtaa Rocket and Space Corporation "Energia".

Jos Kononenko ja Chub saavat lisäaikaa, he vaihtavat avaruuskävelynsä aikana kiinnityslevyt, jotka kiinnittävät kaapelit telakoituun asentoonsa Zvezda-huoltomoduuliin. Tämä tärkeä tehtävä varmistaa moduulin oikean toiminnan ja turvallisuuden.

Avaruuskävely alkoi klo 20 Moskovan aikaa (49 UTC, 17 IST), kun pienen tutkimusmoduulin ”Poisk” luukku avattiin. Asmonautit viettävät yhteensä 49 tuntia ja 23 minuuttia kansainvälisen avaruusaseman ulkopuolella. Tämä erityinen tehtävä on heidän ensimmäinen avaruuskävelynsä sen jälkeen, kun he saapuivat ISS:lle 19. syyskuuta 6, joten se on vuoden kuudes Venäjän avaruuskävely. Vaikka Chub lähtee ensimmäistä kertaa ISS:n ulkopuolelle työn takia, kyseessä on Kononenkon kuudes avaruuskävely.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

K: Mikä on "Parus-MGTU" -satelliitin tarkoitus?

"Parus-MGTU" -satelliitti pyrkii tutkimaan aurinkopurjeiden liikettä osana venäläisten kosmonautien avaruuskävelyn aikana tekemää koetta.

K: Mikä on Bauman Moskovan osavaltion teknisen yliopiston opiskelijoiden kehittämän laukaisulaitteen merkitys?

Laukaisulaite varmistaa nanosatelliitin lineaarisen liikeradan, mikä on ratkaisevan tärkeää tulevien satelliittien käyttöönoton kannalta ja estää mahdolliset poikkeamat, kun avaruusalus irrotetaan manuaalisesti.

K: Mikä on "Napor-MiniRSA" -tutkakokeilun tavoite?

Nauka-moduulilla suoritettu "Napor-MiniRSA" -tutkakoe on suunniteltu tarkkailemaan Maan pintaa ympäristön seurantaa, hätätilanteiden seurantaa ja luonnonvarojen hallintaa varten.

K: Minkä tehtävän Kononenko ja Chub suorittavat "Zvezda"-palvelumoduulissa?

Mikäli kosmonautit saavat lisäaikaa, vaihtavat ne kiinnityslevyt, jotka kiinnittävät kaapelit telakoituun asentoonsa varmistaakseen moduulin oikean toiminnan ja turvallisuuden.

K: Kuinka kauan Kononenko ja Chub viettävät kansainvälisen avaruusaseman ulkopuolella?

Kosmonautit ovat kansainvälisen avaruusaseman ulkopuolella yhteensä 6 tuntia ja 52 minuuttia avaruuskävelynsä aikana.