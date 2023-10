Kukot osoittavat itsensä tunnistamiskykyjä, uusia tutkimustuloksia

By

Bonnin yliopiston ja Bochumin yliopiston neurotieteilijöiden ja psykologien ryhmän äskettäin tekemä tutkimus on tarjonnut mahdollisia todisteita siitä, että kukoilla on itsensätunnistuskyky. Tutkijat kehittivät uusia kokeita peileillä selvittääkseen, pystyvätkö kukot erottamaan oman kuvansa toisen kukon kuvasta.

Aiemmat tutkimukset ovat tunnistaneet vain tietyn määrän eläinlajeja, jotka pystyvät tunnistamaan itsensä, kuten harakat, jotkut apinat, norsut ja delfiinit. Näissä tutkimuksissa tyypillisesti tarkkaillaan eläimen reaktiota kasvossaan tai vartalossaan olevaan merkkiin nähtyään sen heijastuksen peilistä. Koska monilla eläimillä ei kuitenkaan ole tällaisiin testeihin sopivia raajoja tai lisäyksiä, tutkijoiden oli kehitettävä vaihtoehtoisia menetelmiä.

Kukot valittiin tämän tutkimuksen kohteeksi niiden käyttäytymistipumusten vuoksi. On havaittu, että kukot laulavat usein joutuessaan kohtaamaan petoeläimiä, mutta pysyvät hiljaa häiriöttömässä ympäristössä. Tutkimusryhmä käytti tätä ominaisuutta hyväkseen suorittaakseen itsensä tunnistamiskokeita.

Kokeiden aikana yksi kukko asetettiin suljetulle alueelle, joka jaettiin metalliverkolla. Verkon toiselle puolelle sijoitettiin joissakin kokeissa toinen kukko, toisissa tila jäi tyhjäksi. Lisäksi joissain kokeissa verkkoon kiinnitettiin peili, joka esti näkymän sen takana olevaan kukkoon. Mahdollisen uhan esille tuomiseksi tutkijat projisoivat joissakin kokeissa haukan siluetin kattoon.

Analysoimalla kukkojen käyttäytymistä ja ääntä, tutkimusryhmä havaitsi, että toisen kukon läsnäolo verkon vastakkaisella puolella lisäsi merkittävästi laulamisen todennäköisyyttä. Mielenkiintoista on, että tämä vastaus tapahtui riippumatta siitä, näkikö kukko oman heijastuksensa peilistä vai ei. Tämä havainto viittaa siihen, että kukot ymmärtävät, että peilikuva ei ole toisen kukon kuva, mikä osoittaa jonkinlaisen itsensä tunnistamisen. Lisäksi tutkimus viittaa siihen, että kukot luottavat visuaalisiin vihjeisiin kuulo- tai hajusignaalien sijaan määrittääkseen ympäristönsä todellisuuden.

Tämä tutkimus edistää ymmärrystämme kukkojen kognitiivisista kyvyistä ja laajentaa tunnettua itsetietoisuuden valikoimaa eläinkunnassa. Tämän alueen lisätutkimukset voivat valaista itsensä tunnistamisen kehitystä ja kehitystä eri lajeissa.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Mitä on itsensä tunnustaminen?

Itsetunnuksella tarkoitetaan yksilön kykyä havaita ja ymmärtää, että peilissä oleva heijastus tai kuva edustaa itseään ennemmin kuin toista saman lajin jäsentä.

Mitkä eläimet ovat osoittaneet itsensä tunnistamista?

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että joihinkin eläimiin, joilla on itsensätunnistuskyky, kuuluvat harakat, tietyt apinat, norsut ja delfiinit.

Miksi tähän tutkimukseen valittiin kukot?

Kukot valittiin tämän tutkimuksen kohteiksi, koska niillä on taipumus esiintyä erottuvassa äänessä (kuurussa) uhkien tai muiden kukkojen kohtaamisessa.

Miten kokeet suoritettiin?

Kokeet sisälsivät kukon sijoittamisen osioidulle areenalle metalliverkolla. Verkon toiselle puolelle asetettiin tai jätettiin tyhjäksi toinen kukko. Joissakin kokeissa peili esti näkymän kukkoon. Tietyissä tapauksissa kattoon heijastettiin haukkasiluetti mahdollisen uhan aiheuttamiseksi.

Mitkä olivat tutkimuksen tärkeimmät havainnot?

Tutkimuksessa havaittiin, että kukot lauloivat todennäköisemmin, kun he olivat tietoisia toisen kukon läsnäolosta verkon vastakkaisella puolella, riippumatta siitä, näkivätkö he oman heijastuksensa peilistä. Tämä viittaa siihen, että kukoilla on jonkinlainen itsensä tunnistaminen ja ne luottavat ensisijaisesti visuaalisiin vihjeisiin ympäristönsä todellisuuden määrittämiseksi.