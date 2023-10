SpaceX pyrkii nopeampaan käynnistyslisenssiin

By

Yhteenveto: SpaceX painostaa Federal Aviation Administrationia (FAA) nopeuttamaan laukaisulupien myöntämisprosessia. Yhtiön Starship-raketti on valmis toiseen lentokokeeseen, mutta se odottaa lopullista viranomaisten hyväksyntää. SpaceX toivoo laukaisunsa marraskuun ensimmäisellä puoliskolla. Sillä välin Virgin Galactic aikoo lentää kuudennen tehtävänsä kuuden kuukauden sisällä 2. marraskuuta. Pienet laukaisuyritykset kamppailevat SpaceX:n alhaisten Falcon 9 -lentohintojen kanssa. SpaceX:n määräävä asema markkinoilla on vaikuttanut "valtavasti jäähdyttävästi" pieniin laukaisuteollisuuteen. SpaceX tarjoaa yhteiskäyttöisiä laukaisumahdollisuuksia pienille sateille jopa 5,500 20 dollaria kilolta, mikä on paljon alhaisempi hinta kuin pienet kantoraketit tarjoavat. Kolme yhdysvaltalaista yritystä, SpaceX, Blue Origin ja Virgin Galactic, ovat pyytäneet pidennystä oppimisjaksolle ennen kuin uudet liittovaltion turvallisuusmääräykset kaupallisille ihmisavaruuslentotehtäville pannaan täytäntöön. Liittovaltion säännösten 1 vuoden moratorio päättyy XNUMX. tammikuuta.

SpaceX tehostaa ponnistelujaan saadakseen nopeamman laukaisuluvan Federal Aviation Administrationilta (FAA). Yhtiö on suorittanut tarvittavat valmistelut Starship-rakettinsa toiseen lentokokeeseen, mutta odottaa lopullista viranomaishyväksyntää. Aikaisin mahdollinen julkaisupäivä on nyt marraskuun ensimmäisellä puoliskolla. Virgin Galactic puolestaan ​​valmistautuu kuudenteen tehtäväänsä kuuden kuukauden sisällä, joka on suunniteltu 2. marraskuuta.

Pienillä laukaisuyhtiöillä on kuitenkin haasteita kilpailla SpaceX:n alhaisten hintojen kanssa Falcon 9 -tehtävistä. Alan johtajat ovat todenneet, että SpaceX:n hallitsevalla asemalla markkinoilla on ollut merkittävä vaikutus pieniin laukaisuteollisuuteen, mikä vaikeuttaa niiden kilpailukykyä hinnalla. SpaceX tarjoaa tällä hetkellä mahdollisuuksia laukaisumahdollisuuksiin pienille satelliiteille jopa 5,500 5,000 dollaria kilolta. Vaikka nämä hinnat ovat nousseet alkuperäisestä XNUMX XNUMX dollarista kilogrammalta, ne ovat edelleen paljon pienempiä kuin pienet kantoraketit tarjoavat.

Lisäksi kolme yhdysvaltalaista yritystä, SpaceX, Blue Origin ja Virgin Galactic, ovat kokoontuneet pyytämään pidennystä oppimisjaksolle ennen kuin uudet liittovaltion turvallisuusmääräykset kaupallisille ihmisavaruuslentotehtäville pannaan täytäntöön. Nykyinen 20 vuoden liittovaltion määräysten moratorio päättyy 1. tammikuuta. Yritykset uskovat, että ala ei ole vielä tarpeeksi kypsä ottamaan käyttöön uusia turvallisuusmääräyksiä, ja ne työskentelevät FAA:n ja muiden valtion virastojen kanssa uuden turvallisuuden luomiseksi. puitteet avaruuskuljetukselle.

