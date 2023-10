Kuun muodostuminen paljastettiin: Uusia näkemyksiä Kuun kristalleista

By

Tutkijat ovat saaneet syvällisempää ymmärrystä kuun muodostumisesta ja iästä tutkimalla Apollo 17 -matkalla vuonna 1972 kerätyistä kivinäytteistä löydettyjä kiteitä. Aikaisemmin uskottiin, että kuu muodostui noin 4.4 miljardia vuotta sitten. Kuitenkin zirkonikiteiden analyysin perusteella tutkijat ehdottavat nyt, että kuu saattaa olla noin 40 miljoonaa vuotta vanhempi kuin aiemmin luultiin, ja se on peräisin 4.46 miljardin vuoden takaa.

Kuun muodostumisen johtava hypoteesi on Marsin kokoisen Theian-nimisen esineen törmäys varhaiseen Maahan, joka päästi sulan kiven avaruuteen. Tämä roskat lopulta sulautuivat yhteen kuun muodostamiseksi. Vaikka hypoteesi on laajalti hyväksytty, kuun muodostumisen tarkkaa ajankohtaa on ollut vaikea määrittää.

Astronautti Harrison Schmittin keräämästä kallioperästä löytyvillä zirkonikiteillä on ollut ratkaiseva rooli kuun iän määrittämisessä. Tutkijat pystyivät vahvistamaan jättimäisen törmäyksen jälkeen muodostuneiden kiteiden iän käyttämällä tekniikkaa, jota kutsutaan atomikoetintomografiaksi. Erittäin kestäviksi tiedettyjen zirkonikiteiden esiintyminen Maan, Marsin ja kuun näytteissä korostaa niiden merkitystä taivaankappaleiden varhaisen historian ymmärtämisessä.

Kosmokemisti Philipp Heckin johtaman tutkijaryhmän tekemä tutkimus on paljastanut vielä yhden näkökohdan kuun vaikutuksesta Maahan. Kuun muodostaneella törmäyksellä oli kataklysminen vaikutus Maahan, mikä muutti sen pyörimisnopeutta. Lisäksi kuun gravitaatiovoimilla on ollut ratkaiseva rooli maapallon aksiaalisen kallistuksen vakauttamisessa ja sen pyörimisnopeuden hidastamisessa. Näillä tekijöillä on ollut syvä vaikutus maapallon ilmastoon ja sen kykyyn ylläpitää elämää.

Tutkimus ei ainoastaan ​​tarjoa arvokkaita näkemyksiä kuun muodostumisesta ja Maan historiasta, vaan korostaa myös useita vuosikymmeniä sitten tehdyistä avaruustehtävistä kerätyn materiaalin tutkimisen merkitystä. Kehittyneet analyyttiset tekniikat, kuten atomikoetintomografia, ovat antaneet tutkijoille mahdollisuuden löytää uutta tietoa Apollo-lentojen aikana kerätyistä näytteistä. Jatkuva kuun tutkiminen ja tutkiminen ei ainoastaan ​​lisää ymmärrystämme taivaallisesta naapuristamme, vaan myös tasoittaa tietä tuleville syväavaruuden tutkimuksille.

