Koralliriuttojen elvyttäminen robottiavusta

Ilmastonmuutos muodostaa merkittävän uhan koralliriuttoille maailmanlaajuisesti, kun lämpötilan nousu ja happamoituminen aiheuttavat korallien vaalenemista ja kuolemaa. Perinteiset korallien entisöintiyritykset ovat tukeneet hitaita ja kalliita menetelmiä, kuten korallinpalasten siirtämistä vaurioituneisiin riuttoihin. Meribiologi Taryn Foster Abrolhosin saarilta Länsi-Australiasta testaa kuitenkin uutta lähestymistapaa riutan elpymisen nopeuttamiseksi.

Ms. Foster on kehittänyt järjestelmän, jossa korallinpalaset vartetaan pieniksi tulpiksi ja asetetaan muovatulle alustalle, joka on valmistettu kalkkikivityyppisestä betonista. Tämä menetelmä ohittaa vuosia kestäneen kalkkeutumisen kasvun ja mahdollistaa korallien nopean kasvun. Toistaiseksi tulokset ovat olleet lupaavia, sillä eri korallilajit kukoistavat tässä uudessa elinympäristössä.

Prosessin nopeuttamiseksi edelleen Ms Foster on tehnyt yhteistyötä San Franciscossa toimivan suunnitteluohjelmistoyrityksen Autodeskin kanssa. Autodeskin tutkijat ovat kouluttaneet tekoälyjärjestelmän ohjaamaan yhteistyössä toimivia robotteja tai kobotteja, jotka toimivat ihmisten rinnalla. Nämä robottivarret voivat oksastaa tai liimata korallinpalasia siementulpille ja asettaa ne pohjaan. Robotit ovat taitavia käsittelemään korallien muotojen vaihtelua ja tunnistamaan, kuinka käsitellä niitä.

Tämän tekniikan siirtämisessä laboratoriosta todelliseen maailmaan on kuitenkin haasteita. Märkien, elävien korallien herkkä käsittely on välttämätöntä, ja suolaveden syövyttävää vaikutusta elektroniikkaan on puututtava. Lisäksi tällaisen tekniikan korkea hinta on huomioitava. Hankkeen rahoittamiseksi Ms. Fosterin aloitusyritys Coralmaker aikoo myöntää biodiversiteettihyvityksiä, jotka toimivat samalla tavalla kuin hiilidioksidipäästöt, ja matkailuala on potentiaalinen asiakas.

Muita aloitteita koralliriuttojen palauttamiseksi ovat korallien kylvö, jossa korallin toukkia kasvatetaan laboratoriossa ennen kuin ne kylvetään huonontuneisiin riuttoihin. Tutkijat tutkivat myös vastustuskykyisempien "superkorallien" lisääntymistä ja harkitsevat radikaaleja ideoita, kuten geoteknisiä pilviä korallien suojaamiseksi liialliselta kuumuudelta. Lisäksi tutkijat käyttävät ääntä arvioidakseen riuttojen terveyttä ja houkutellakseen kaloja, ja vedenalaiset kaiuttimet toistavat terveellisiä ääniä riutta täydentämään.

Vaikka koralliriuttojen ennallistamisen monimutkaiseen ongelmaan ei ole olemassakaan kaikille sopivaa ratkaisua, nämä innovatiiviset lähestymistavat tarjoavat toivoa näiden tärkeiden ekosysteemien selviytymisestä ja elpymisestä.

Lähteet:

- The Guardian: "Ilmastonmuutos "merkittävin uhka" muinaisille aarteille" Adrienne Murray

– Autodesk.com