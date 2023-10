By

"Ring of Fire" -auringonpimennys on määrä tapahtua 14. lokakuuta 2023, ja se kiehtoo sekä amatööritaivaan tarkkailijat että ammattitähtitieteilijät. Tämä vuosittainen taivaanilmiö tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tarkkailla Auringon ulkoilmakehää, joka tunnetaan nimellä korona, jota yleensä peittää auringon voimakas kirkkaus.

Auringonpimennys tapahtuu, kun Kuu on linjassa Auringon kanssa ollessaan kauimpana Maasta. Tästä etäisyydestä johtuen Kuu ei pysty peittämään aurinkoa kokonaan, mikä johtaa osittaiseen pimennykseen ja erottuvaan "Tulenrengas" -efektiin. On tärkeää huomata, että auringonpimennyksen suora tarkkailu ilman asianmukaista silmäsuojainta, kuten pimennyslaseja tai aurinkolaseja, voi olla haitallista silmille.

Tuleva "Ring of Fire" -pimennys on suunniteltu 14. lokakuuta. On kuitenkin valitettavaa, että se ei näy Intiasta. Kuun varjo kulkee Pohjois-Amerikan ja Etelä-Amerikan yli tämän pimennyksen aikana ja tarjoaa henkeäsalpaavat näkymät näillä alueilla oleville.

Pohjois- ja Etelä-Amerikassa asuville pimennys tapahtuu 8. lokakuuta kello 35 IST ja 14. lokakuuta kello 2 IST. Vaikka NASA ei näy Intiassa, se isännöi auringonpimennyksestä suoraa lähetystä kenelle tahansa. kiinnostunut seuraamaan tätä merkittävää tapahtumaa.

Auringonpimennyksellä on rikas historiallinen ja kulttuurinen merkitys. Ne ovat kiehtoneet ja vaikuttaneet kulttuureihin maailmanlaajuisesti, ja ne ovat usein johtaneet tapaamisiin, rituaaleihin tai juhliin tapahtuman muistoksi. "Tulipennys" ei ole poikkeus, ja se korostaa näiden harvinaisten taivaallisten tapahtumien kulttuurista merkitystä.

Lähteet:

- NASA (@NASA)