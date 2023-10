Uusi tutkimus on edistynyt merkittävästi universumin laajenemista säätelevien parametrien tarkkuuden parantamisessa. Tarkentamalla näitä parametreja tähtitieteilijät saavat paremman käsityksen maailmankaikkeuden kasvusta ja sen tulevasta kehityksestä.

Universumin laajenemisen mittaaminen on ollut haaste, koska avaruudessa ei ole maamerkkejä. Tämän voittamiseksi tähtitieteilijät ovat luottaneet "standardikynttilöihin" - tunnetun kirkkauskohteisiin - etäisyyksien laskemiseen. Aivan kuten kynttilä näyttää himmeämmältä, kun se liikkuu kauempana, myös kaukaiset kohteet universumissa näyttävät himmeämmiltä.

Maria Giovanna Dainottin ja Giada Bargiacchin johtama kansainvälisten tutkijoiden ryhmä käytti innovatiivisia tilastollisia menetelmiä analysoidakseen tietoja erilaisista vakiokynttilöitä, mukaan lukien supernovat, kvasaarit ja gammapurkaukset. Yhdistämällä tietoja erityyppisistä vakiokynttilöitä, he pystyivät kartoittamaan suurempia alueita universumista ja lisäämään tarkkuutta.

Uudet havainnot ovat vähentäneet keskeisten parametrien epävarmuutta jopa 35 prosenttia. Tämä parannettu tarkkuus auttaa tähtitieteilijöitä päättämään, jatkaako universumi laajentumista loputtomiin vai romahtaako se lopulta.

Tutkimus, jonka otsikko on "Quasars: Standard Candles to z = 7.5 with the Precision of Supernovae Ia", julkaistiin The Astrophysical Journal -lehdessä.

– Tarkkuusmääritys: tarkkuusKuinka lähellä mitattu arvo vastaa oikeaa arvoa.

– The Astrophysical Journal (ApJ): The Astrophysical Journal (ApJ) on arvostettu vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti, joka keskittyy julkaisemaan alkuperäistä tähtitieteen ja astrofysiikan alan tutkimusta. Sen on julkaissut American Astronomical Society (AAS).

– Tutkimusviite: "Quasars: Standard Candles to z = 7.5 with the Precision of Supernovae Ia" by MG Dainotti, G. Bargiacchi, A. Ł. Lenart, S. Nagataki ja S. Capozziello, DOI: 10.3847/1538-4357/accea0