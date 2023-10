Tiedemiehet rekonstruoivat suuren apinan ja ihmisen evoluution avainfossiilin kasvot

Tutkijat American Museum of Natural Historysta, Brooklyn Collegesta ja Katalonian paleontologiainstituutista Miquel Crusafont ovat onnistuneesti rekonstruoineet Pierolapithecus catalaunicuksen kasvot, joka on merkittävä fossiili suurapinan ja ihmisen evoluution tutkimuksessa.

Pierolapithecus catalaunicus, noin 12 miljoonaa vuotta sitten elänyt laji, on ratkaisevan tärkeä hominidien evoluution mosaiikkiluonteen ymmärtämisessä. Se on yksi harvoista lajeista, jotka tunnetaan hyvin säilyneestä kallosta ja osittaisesta luurangosta, ja se tarjoaa arvokkaita näkemyksiä sen sijoittumisesta hominidien sukupuuhun ja sen biologiaan.

Aiempi ymmärrys Pierolapithecusista viittasi siihen, että sillä oli pystysuora vartalosuunnitelma, ennen kuin se kehitti mukautuksia roikkumiseen ja puun oksien välissä liikkumiseen. Kuitenkin kallon vaurioitumisen vuoksi keskustelu sen evolutiivisesta asemasta on jatkunut.

Näiden kysymysten ratkaisemiseksi tutkijat käyttivät CT-skannauksia Pierolapithecuksen kallon rekonstruoimiseen ja vertasivat sitä muihin kädellislajeihin. He myös mallinsivat apinan kasvojen rakenteen avainpiirteiden kehitystä. Heidän löytönsä paljasti, että Pierolapithecus jakaa kasvojen muodon ja koon samankaltaisuudet sekä kivettyneen että elävien suurapinoiden kanssa, mutta niillä on myös selkeitä kasvonpiirteitä, joita ei löydy muista keskimioseeniapinoista.

Tulokset tukevat ajatusta, että Pierolapithecus edustaa yhtä varhaisimmista ihmisapinoiden ja ihmissuvun jäsenistä. Evoluutiomallinnus osoitti, että Pierolapithecuksen kallo on muodoltaan ja kooltaan lähempänä esi-isän muotoa, josta elävät apinat ja ihmiset kehittyivät. Löydökset viittaavat myös siihen, että gibbonien ja siamangien, "pienempien apinoiden", koko on pienentynyt esi-isiensä verrattuna.

Tämä tutkimus korostaa hyvin säilyneiden fossiilien rekonstruoinnin ja analysoinnin merkitystä suurapinoiden ja ihmisten evoluution ymmärtämiseksi paremmin. Samalla oivalluksia muinaisten lajien, kuten Pierolapithecuksen, biologiaan ja fysikaalisiin ominaisuuksiin tutkijat voivat edelleen tarkentaa ymmärrystämme omasta evoluutiohistoriastamme.

Lähteet:

– Proceedings of the National Academy of Sciences, 16

– American Museum of Natural History, Brooklyn College ja Katalonian paleontologian instituutti Miquel Crusafont.