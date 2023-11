Tutkijat kehittävät arseenilla seostettuja fosforinanonauhaa parantaakseen laitteen suorituskykyä

By

University College Londonin (UCL) tutkijat ovat tehneet merkittävän läpimurron nanomateriaalien alalla. He ovat kehittäneet yhden atomin paksuisia nauhoja, jotka koostuvat arseenilla seostetusta fosforista, jotka voivat parantaa huomattavasti eri laitteiden, kuten akkujen, superkondensaattorien ja aurinkokennojen, suorituskykyä.

UCL:n tiimi löysi fosforin nanonauhat ensimmäisen kerran vuonna 2019. Siitä lähtien niitä on ylistetty "ihmemateriaalina", joka voi mullistaa monenlaisia ​​sovelluksia. Puhtaiden fosforimateriaalien johtavuus on kuitenkin rajallinen, mikä rajoittaa niiden käyttöä tietyissä laitteissa.

Uusimmassa tutkimuksessaan, joka julkaistiin Journal of the American Chemical Society -lehdessä, tutkijat havaitsivat, että lisäämällä pieniä määriä arseenia fosforin nanonauhaan, he pystyivät parantamaan merkittävästi niiden johtavuutta yli -140 °C:n lämpötiloissa. Tämä läpimurto ei ainoastaan ​​säilyttänyt vain fosforia sisältävien nauhojen hyödyllisiä ominaisuuksia, vaan myös avannut uusia mahdollisuuksia energian varastointiin, lääketieteessä käytettäviin lähi-infrapunailmaisimiin ja jopa kvanttilaskentaan.

Tutkimusryhmä uskoo, että samaa tekniikkaa voitaisiin soveltaa sellaisten metalliseosten luomiseen, joissa fosforia yhdistetään muiden alkuaineiden, kuten seleenin tai germaniumin, kanssa. Tämä seostuksen monipuolisuus avaa mahdollisuuksia näiden nanomateriaalien ominaisuuksien hallintaan ja niiden mahdollisten sovellusten laajentamiseen.

Näiden arseeni-fosfori-nanonauhojen valmistusprosessi käsittää fosforin ja arseenin levyistä muodostuneiden kiteiden sekoittamisen nestemäiseen ammoniakkiin liuotetun litiumin kanssa. Tämä seos käy läpi sarjan kemiallisia reaktioita, joiden tuloksena muodostuu nauhoja, jotka ovat muutaman kerroksen korkeita, useita mikrometrejä pitkiä ja kymmeniä nanometrejä leveitä. Yksi näiden nanonauhojen tärkeimmistä ominaisuuksista on niiden korkea "reikien liikkuvuus", mikä parantaa sähkövirran tehokkuutta.

Tutkijat odottavat, että nämä nanonauhat voitaisiin tuottaa mittakaavassa nestemäisessä muodossa, mikä tekee niistä kustannustehokkaita ja soveltuvia monenlaisiin sovelluksiin. Niiden uskomaton potentiaali parantaa laitteiden suorituskykyä energian varastoinnin ja aurinkoenergian aloilla voisi tasoittaa tietä merkittäville edistyksille uusiutuvien teknologioiden alalla.

