Grönlannin jään sulaminen voi lisätä merenpinnan nousua yli metrin

Uusi tutkimus on osoittanut, että ilmaston lämpenemisen rajojen ylittäminen voi johtaa Grönlannin jääpeitteen lisäämiseen merenpinnan nousuun yli metrin. Jään sulaminen on vaikuttanut yli 20 % havaittuun merenpinnan nousuun vuodesta 2002 lähtien, mikä on merkittävä uhka rannikko- ja saariyhteisöille. Tutkijat käyttivät kahta mallia arvioidakseen, kuinka jääpeite reagoisi tuleviin lämpötilan nousuihin, ja tulokset viittasivat siihen, että jäälevyjen häviöt voivat laukaista, jos maapallon keskilämpötilat ylittävät 1.7–2.3 astetta esiteollisen tason yläpuolella. Tämä voi johtaa jään lähes täydelliseen sulamiseen satojen tai tuhansien vuosien aikana, mikä voi johtaa merenpinnan mahdolliseen seitsemän metrin nousuun. Kuitenkin, jos lämpötilat laskettaisiin takaisin Pariisin sopimuksen 1.5 asteen rajalle riittävän nopeasti vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja ottamalla käyttöön hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikoita, pahimmat seuraukset voitaisiin välttää. Tutkimus korostaa tarvetta kääntää nykyinen lämpenemistrendi seuraavien vuosisatojen aikana peruuttamattomien vahinkojen estämiseksi.

Tutkijat havaitsivat myös, että Grönlannin jäälevy kestää lyhyen aikavälin lämpenemistä paremmin kuin aiemmin uskottiin. He kuitenkin korostivat, että lämpötilojen palauttaminen turvalliselle jääpeitteen kynnysarvolle olisi paljon haastavampaa kuin lämpötilojen pitäminen tämän kynnyksen alapuolella. Tutkimuksen tulokset korostavat ilmastonmuutoksen hillitsemisen kiireellisyyttä maailmanlaajuisilla pyrkimyksillä vähentää päästöjä ja pyrkiä kohti kestäviä ratkaisuja.

Tutkimus tarjoaa tärkeitä näkemyksiä ilmaston lämpenemisen mahdollisista vaikutuksista jääpeitteen sulamiseen ja merenpinnan nousuun. Siinä vaaditaan välittömiä toimia ilmastonmuutoksen lieventämiseksi haavoittuvien yhteisöjen ja ekosysteemien suojelemiseksi lisääntyviltä tulvilta ja siirtymiltä. Tulevat YK:n ilmastonmuutosneuvottelut Dubaissa ovat ratkaisevia kansainvälisen politiikan ja sitoumusten muotoilussa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeuttamiseksi.

