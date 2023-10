Ilmaston lämpenemisen rajojen rikkominen voi johtaa Grönlannin jäätiköiden sulamiseen ja merenpinnan nousuun

By

Uusi tutkimus on osoittanut, että maailman ilmastotavoitteiden asettamien ilmaston lämpenemisrajojen ylittäminen voi johtaa Grönlannin jäätikön sulamiseen, mikä voi johtaa merenpinnan nousuun yli metrin. Kansainvälisen tutkijaryhmän tekemä tutkimus korostaa, kuinka tärkeää on kääntää lämpenemissuuntauksia ja palauttaa lämpötilat turvallisemmalle tasolle jäätikön romahtamisen estämiseksi.

Grönlannin jäätikkö, joka on Etelämantereen jälkeen maailman toiseksi suurin, on vaikuttanut jo yli 20 % havaittuun merenpinnan nousuun vuodesta 2002 lähtien. Merenpinnan nousu on merkittävä uhka rannikko- ja saariyhteisöille, sillä se vaikuttaa miljooniin ihmisiin ja aiheuttaa riski upottaa kokonaisia ​​kansoja ja kaupunkeja.

Nature-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa käytettiin kahta mallia, jotka simuloivat Grönlannin jääkerroksen vastetta tuleviin lämpötilan nousuihin eri aikaväleillä. Tutkijat havaitsivat kriittisen alueen maapallon keskilämpötiloista, 1.7-2.3 celsiusastetta esiteolliseen aikaan verrattuna, ja jos tämä saavutetaan, se voi laukaista äkillisiä jäätiköiden menetyksiä. Tämä käännekohta voi johtaa Grönlannin jääpeitteen lähes täydelliseen sulamiseen satojen tai tuhansien vuosien aikana, mikä nostaa merenpintaa seitsemällä metrillä.

Tutkimus tarjoaa kuitenkin myös toivoa, ja se viittaa siihen, että jos lämpötilan nousu lasketaan nopeasti takaisin Pariisin sopimuksen mukaiseen 1.5 celsiusasteeseen, pahin skenaario voitaisiin välttää. Nykyisen lämpenemissuuntauksen kääntäminen vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja ottamalla käyttöön hiilidioksidin talteenottotekniikoita tai metsänistutustoimia voisi estää jäälevyn kaatumisen.

Tutkijat korostivat, että lämpötilojen palauttaminen "turvallisen" kynnyksen alapuolelle olisi haastavaa ja kehottivat välittömiin toimiin sen sijaan, että luottaisivat tulevaisuuden teknologioihin. Tutkimus korosti myös mahdollisuutta, että muut maapallon järjestelmän käännekohdat, kuten sademetsät ja valtamerivirtaukset, rikotaan ennakoitua nopeammin.

Kun maailman johtajat valmistautuvat tuleviin YK:n ilmastonmuutosneuvotteluihin, tutkimus muistuttaa kiireellisestä tarpeesta puuttua planeetan lämmittäviin kasvihuonekaasupäästöihin ja toteuttaa toimia ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeuttamiseksi. Tutkijat varoittavat, että tekniikoita, jotka pystyvät alentamaan lämpötiloja suuressa mittakaavassa, ei ehkä ole tällä hetkellä olemassa, ja korostavat, että on tärkeää ryhtyä toimiin nyt lämpötilan pitämiseksi turvallisella alueella.

Lähteet:

- luonto päiväkirja

– Niklas Boers, Potsdamin ilmastovaikutusten tutkimusinstituutti

– Nils Bochow, Norjan arktinen yliopisto