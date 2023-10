Tutkimus osoittaa, että arktisten järvien metaanin tuotanto on lisääntynyt aiemman lämpenemisen vuoksi

Uusi Northwestern Universityn ja Wyomingin yliopiston tekemä tutkimus on käyttänyt sedimentissä säilyneitä kasvibiomarkkereita tutkimaan metaanin kiertokulkua arktisissa järvissä viimeisen 10,000 XNUMX vuoden aikana. Analysoimalla sedimentissä säilyneiden lehtien vahamaisia ​​päällysteitä holoseenin aikaisesta keskivaiheeseen, tutkijat havaitsivat, että aikaisempi lämpeneminen aiheutti järviä monissa Grönlannin ilmastoissa tuottamaan metaania. Tämä on merkittävää, koska metaani on voimakas kasvihuonekaasu, ja kaikki muutokset sen tuotannossa lämpenemisen myötä on tärkeää ymmärtää.

Tutkijat havaitsivat, että järvet ylläpitävät tehostettua metaanikiertoa tuhansia vuosia, kunnes luonnollisesti ohjattu jäähtyminen alkoi. Tämä osoittaa ilmastoriippuvuuden järvien metaanikierrosta joissakin arktisissa järvissä. Tutkimus viittaa siihen, että jatkuva lämpeneminen voi johtaa aiemmin aliarvostettuun järvien metaanipäästöjen vuotoon, mikä on ratkaisevan tärkeää metaanin mahdollisen ilmastonmuutoksen vaikutuksen ymmärtämiseksi.

Koska arktiset ja boreaaliset maisemat ovat nopeimmin lämpeneviä alueita maapallolla, on tärkeää ymmärtää paremmin lämpenevien lämpötilojen ja metaanin tuotannon välinen dynamiikka näissä järvissä. Järvet toimivat merkittävinä luonnollisina metaanin lähteinä, mutta arktisten järvien metaanin tuotannon tarkkaa määrää ja sen muuttumista jatkuvan lämpenemisen myötä ei ole täysin kvantifioitu.

Tutkijat käyttivät tietoja neljästä Grönlannin järvestä vertaillakseen sedimentissä olevien vesikasvien vahojen vety-isotooppikoostumusta maakasveista ja muista lähteistä peräisin oleviin biomarkkereihin. Vesikasveista peräisin olevien biomarkkerien isotooppinen koostumus paljasti metaanin allekirjoituksen aikaisen ja keski-holoseenin aikana useimmissa paikoissa. Tämä viittaa siihen, että nämä kasvit absorboivat metaania, mikä saattaa lieventää osaa järvissä syntyvästä metaanista ennen kuin se pääsee ilmakehään.

Metaanin imeytyminen kasveihin rajoittuu kuitenkin todennäköisesti tietyntyyppisiin vesisammaliin, joten kaikilla järvillä tai edes kaikilla arktisilla järvillä ei ole samaa dynamiikkaa. Tästä huolimatta tämä tutkimus korostaa arktisten järvien laajojen alueiden haavoittuvuutta ilmaston aiheuttamille muutoksille metaanikierrossa, millä voi olla merkittäviä vaikutuksia globaaliin ilmastoon.

