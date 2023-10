Ydinkellot: askel kohti äärimmäistä tarkkaa ajanottoa

By

Kansainvälinen fyysikkoryhmä on edistynyt ydinsiirtymään perustuvan erittäin tarkan kellon kehittämisessä. Yuri Shvyd'kon johtama tiimi Argonnen kansallisessa laboratoriossa Yhdysvalloissa saavutti onnistuneesti skandium-45:n ydinsiirtymän resonoivan virityksen. Tällä siirtymällä on mahdollisuus luoda ydinkello, jonka tarkkuus on paljon suurempi kuin nykyiset atomikellot.

Kellot luottavat oskillaattoriin, joka tuottaa tasaisen taajuuden. Atomikelloissa käytetään cesiumatomien lähettämän mikroaaltosäteilyn taajuutta. Ydinsiirtymät tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden vielä tarkempiin kelloihin. Ytimet ovat vakaampia ja kompaktimpia kuin atomit, mikä tekee ydinkelloista vähemmän herkkiä melulle ja häiriöille.

Yksi ydinkellojen luomisen haasteista on tuottaa koherenttia säteilyä, joka resonoi ydinsiirtymän kanssa. Röntgenvapaiden elektronien lasereiden (XFEL) kehittymisen myötä Shvyd'ko toteaa, että ydinkellooskillaattorien suora fotoniviritys on nyt mahdollista. Tiimi keskittyi 12.4 keV:n siirtymään Scandium-45:ssä, jonka kaistanleveys on erittäin kapea. Vain pieni osa röntgensäteistä voi resonoivasti virittää ytimiä, kun taas resonanssin ulkopuoliset röntgensäteet aiheuttavat merkittävää ilmaisinkohinaa.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi ryhmä suoritti kokeita eurooppalaisessa XFEL-laitoksessa Saksassa. He ampuivat röntgenpulsseja skandium-45-kalvokohteeseen ja poistivat sitten kohteen nopeasti resonanssiherätyssignaalin mittaamiseksi. Skannaamalla tulevan valopulssien taajuutta he pystyivät havaitsemaan tarkan taajuuden, jolla resonanssi esiintyy.

Tulokset osoittivat, että siirtymän energiaa voitiin mitata kaksi suuruusluokkaa pienemmällä epävarmuudella kuin aikaisempi paras arvo. Jos lisäparannuksia voidaan tehdä, ydinkellot voivat olla tarkkoja 1 sekunnissa joka 300 miljardia vuotta. Tällä tekniikalla on jännittäviä vaikutuksia erittäin tarkkaan spektroskopiaan, ydinkellotekniikkaan ja äärimmäiseen metrologiaan.

Lähde: Nature (ei URL-osoitetta)