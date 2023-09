Sierra de Atapuercan syvyyksiin tutustuminen

Josep M. Parés ja hänen tiiminsä Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humanassa (CENIEH) tekivät äskettäin geologisen tutkimuksen Espanjan Sierra de Atapuercan pintaan. Marine and Petroleum Geology -lehdessä julkaistun tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää alueen syvärakennetta ja sen geologisia yhteyksiä.

Tutkimus paljasti, että pinnan alla olevat materiaalit ovat kalkkikiviä, jotka näkyvät Sierra de Atapuercan varrella. Nämä materiaalit ovat vain "jäävuoren huippu" paljon suuremmassa maanalaisessa rakenteessa, joka ulottuu yli 5 kilometriä leveäksi. Tämä rakenne muodostui pehmeiden materiaalien, erityisesti triaskauden lutiittien ja evaporiittien, läsnäolon ansiosta, mikä mahdollisti kerrosten liikkumisen.

Tutkimus valaisi myös Sierra de Atapuercan geologista järjestelyä. Perinteisesti antikliiniseksi kuvailtu geologinen tutkimus osoitti, että tämä rakennelma ulottuu yli 1,000 metrin syvyyteen. Tuolla syvyydellä mesotsoiset kerrokset lepäävät paleotsoisen kellarin päällä, joka on jäykkä ja kiteinen. Tulokset osoittavat, että kerrosten taittuminen mahdollisti tiettyjen materiaalien olemassaolon, jotka toimivat voiteluaineina tai irrotustasoina, mikä mahdollistaa kerrosten liukumisen jäykän kellarin yli. Dueron altaan tapauksessa irtautumistaso koostuu triasskauden materiaaleista, jotka ovat mekaanisesti heikkoja ja helpottavat päällä olevien kerrosten liikkumista ja taittumista.

Tämän tutkimuksen tulokset tarjoavat arvokkaita näkemyksiä Sierra de Atapuercan syvärakenteesta ja sen geologisista yhteyksistä. Tämän alueen maanalaisen geologian ymmärtäminen on välttämätöntä sen geologisen historian ja mahdollisten ihmisten evoluutioon kohdistuvien seurausten jatkotutkimukselle.

Lähde: Pedro Cámara et al, Connecting the Iberian Range with the Baski-Cantabrian Basin: The structure of the Sierra de Atapuerca (Espanja), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Lähde: CENIEH

Citation:

Tutkijat tutkivat Sierra de Atapuercan (2023, 19. syyskuuta) syvyyksiä, jotka haettiin 19. syyskuuta 2023 osoitteesta phys.org/news/2023-09-depths-sierra-de-atapuerca.html

Huomautus: Tämä artikkeli on kirjoitettu uudelleen lähdeartikkelin perusteella.