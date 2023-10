Tehokas hoito rikkisinappimyrkytykselle

By

Rikkisinappi, kemiallinen sodankäyntiaine, jota on käytetty laajalti sodankäynnissä ensimmäisen maailmansodan jälkeen, on ollut pitkään haasteena tutkijoille tehokkaan hoidon löytämisessä. Kahden Etelä-Dakotan osavaltion yliopiston tutkijan äskettäinen tutkimus on kuitenkin löytänyt mahdollisen terapeuttisen lähestymistavan rikkisinappimyrkytyksen hoitoon.

Aiemmat rikkisinappitutkimukset ovat osoittaneet, että kaasulla on sekä välittömiä että pitkäaikaisia ​​vaikutuksia uhreihinsa. Välittömiä vaikutuksia ovat karvas maku suussa, valkosipulin haju, päänsärky, näön menetys, rakkuloiden muodostuminen ja verenvuoto ihossa. Pitkäaikaiset vaikutukset voivat ilmetä jopa 40 vuoden kuluttua altistumisesta ja sisältävät komplikaatioita keuhkoissa, silmissä ja ihossa.

Hoidon löytämisen vaikeus johtuu siitä, että rikkisinappilla on useita mekanismeja, jotka hyökkäävät kehoon, mikä tekee siitä erilaisen kuin muut kemialliset aseet, jotka kohdistuvat yhteen entsyymiin. Tutkijat ovat kuitenkin tunnistaneet metimatsoli-nimisen molekyylin, joka osoittaa jonkin verran reaktiivisuutta rikkisinapin kanssa aiheuttamatta ihovaurioita.

Metimatsoli voisi mahdollisesti toimia tehokkaana hoitovaihtoehtona rikkisinappimyrkytykselle. Tutkijat valmistelevat parhaillaan apurahaa jatkaakseen elävien organismien tutkimusta ja saattaakseen tämän hoidon lopulta laajalti saataville.

Tämän tutkimuksen tulokset antavat toivoa rikkisinappille altistuneille ja tarjoavat mahdollisuuden vähentää kaasun välittömiä ja pitkäaikaisia ​​myrkyllisiä vaikutuksia. Lisää tutkimuksia on meneillään metimatsolin tehon arvioimiseksi in vivo.

Tämä läpimurto tehokkaan hoidon löytämisessä rikkisinappimyrkytykseen merkitsee merkittävää edistystä kemiallisten sodankäyntiaineiden altistumisen tutkimuksen alalla.

