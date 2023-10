Tutkijat paljastavat ainutlaatuisen bakteerien transkription promoottorin tunnistustilan

By

Kiinan tiedeakatemian tutkijat ovat tehneet merkittävän löydön transkription promoottorin tunnistustilasta bakteereissa. Professori Zhu Ping Biofysiikan instituutista ja professori Feng Yingang Qingdaon bioenergia- ja bioprosessiteknologian instituutista johtivat tutkimusta, joka julkaistiin Nature Communicationsissa.

Tiimi keskittyi Clostridium thermocellumiin, eräänlaiseen anaerobiseen klostridiaan, joka hajottaa tehokkaasti lignoselluloosaa selluloosa-nimisen monientsyymikompleksin kautta. Tämä kompleksi on arvokas bioenergian kehitykselle.

Bakteerien DNA:n transkription käynnistävät RNA-polymeraasin (RNAP) holoentsyymit, jotka koostuvat sigma-tekijöistä (σ), jotka tunnistavat DNA-promoottorialueet. C. thermocellum sisältää ainutlaatuisen sigmatekijän nimeltä σI (SigI), joka eroaa muista σ70-perheen sigmatekijöistä.

Ymmärtääkseen, kuinka C. thermocellumin SigI-tekijät tunnistavat promoottorit, tutkijat kehittivät SigI:n, RNAP:n ja promoottori-DNA:n kolmikomponentin. Kryo-EM-teknologian avulla he määrittelivät kahden C. thermocellum σI -kompleksin, SigI1 ja SigI6, muodostamien RNA-polymeraasi-sigma-promoottori avointen kompleksien (RPo-kompleksit) rakenteet.

Vertaamalla näitä rakenteita muihin transkriptiokomplekseihin, tutkijat havaitsivat, että SigI:llä on erillinen promoottorin tunnistusmekanismi σ70-perheen σ-tekijöiden joukossa. SigI:n C-terminaalinen domeeni (SigIC) tunnistaa promoottorin -35-elementin helix-turn-helix-motiivinsa kautta. SigIC on myös vuorovaikutuksessa -35-elementin DNA:n pienemmän uran kanssa, mikä edistää sen ainutlaatuista tunnistustapaa.

SigI:n N-terminaalinen domeeni (SigIN) tunnistaa promoottorin -10-elementin ja muodostaa laajoja proteiini-DNA-vuorovaikutuksia. Nämä vuorovaikutukset vaikuttavat todennäköisesti promoottorin aktiivisuuteen ja määrittävät SigI-riippuvaisten promoottorien transkriptiovoimakkuuden sellulosomaalisille geeneille.

Tämä löytö valaisee sitä, kuinka C. thermocellum säätelee sellulaasigeenin ilmentymistä ja tarjoaa näkemyksiä mikrobien transkription säätelyn monimuotoisuudesta. Löydöksillä on potentiaalisia sovelluksia sellulaasien modifiointiin ja hyödyntämiseen.

Lähde:

– Jie Li et al, Erillisten σI-tekijöiden transkription avoimen kompleksin rakenne, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41796-4