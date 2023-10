Doerr School of Sustainability lanseeraa Mineral-X:n: Kaivosteollisuuden edistäminen kohti puhdasta energiaa

By

Doerr School of Sustainability järjesti äskettäin aloitussymposiumin Mineral-X:lle, uraauurtavalle kumppaniohjelmalle, joka keskittyi teknologisiin innovaatioihin, yhteisön edustukseen ja taloudenhoitoon, jotta saataisiin aikaan kestävä mineraalien toimitusketju puhtaalle uusiutuvalle energialle. Kaivosyhtiöiden johtajat, riskipääomayritykset, tutkijat, valtion virkamiehet ja Sambian edustajat kokoontuivat symposiumiin keskustelemaan tavoista parantaa kriittistä kaivosteollisuutta sekä sosiaalisista että teknisistä näkökulmista.

Mineral-X, jonka rahoitus on lähes miljoona dollaria, pyrkii keksimään uudelleen mineraalien etsintätieteen tieteen lisäksi puolustamalla ympäristönsuojelua ja yhteisön edustusta. Ohjelma ottaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan kaivosteollisuuden parantamiseen fossiilisista polttoaineista luopumisen aikana. Tähän sisältyy tehokkaampien ja ympäristöystävällisempien menetelmien kehittäminen kriittisten mineraalien löytämiseen ja louhintaan sekä yhteisön osallistumisen lisääminen ja koulutusavun tarjoaminen.

Yksi Mineral-X:n ydinaloitteista on tekoälytyökalujen käyttäminen geologisten tietojen analysointiin ja korkealaatuisten maanalaisten mineraaliesiintymien tarkkaan paikantamiseen. Koska kriittisten mineraalien, kuten kuparin, nikkelin, litiumin ja koboltin kysyntä sähköajoneuvojen tuotannossa kasvaa, tämä tutkimus on ratkaisevan tärkeää kestävän toimitusketjun varmistamiseksi.

Ohjelmaa ovat tukeneet suuret kaivosyhtiöt, kuten KoBold Metals ja Rio Tinto, sekä kestävään kehitykseen keskittynyt pääomasijoitusyhtiö Bidra. Tärkeää on, että Mineral-X on täysin vapaa fossiilisten polttoaineiden varoista, kuten ohjelmajohtaja ja tutkija David Zhen Yin on selventänyt.

Tekoälyä ja geologisia tietoja hyödyntämällä Mineral-X pyrkii minimoimaan kaivostoimintaan liittyvän maan tuhoutumisen. Korkealaatuisia esiintymiä voidaan louhia vähemmällä tarpeella laajaa maaperän häiriötä ja niitä voidaan kehittää jopa maan alle. Tämä lähestymistapa ei ainoastaan ​​suojele ympäristöä, vaan myös vähentää etsinnässä ja louhinnassa tarvittavia kustannuksia ja aikaa.

Lisäksi Mineral-X on aktiivisesti tekemisissä Sambian kaivosyhteisöjen kanssa. Sofia Mantilla Salas, tohtori Opiskelija osallistuu sosiaaliseen tavoitteeseen, tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa varmistaakseen heidän aktiivisen osallistumisensa ja kumppanuutensa mineraalien etsintä- ja louhintaprosesseihin. Ohjelma tekee myös yhteistyötä Sambian yliopistojen kanssa varustaakseen kaivosinsinööreille tarvittavat taidot kilpailla ulkomaisten insinöörien kanssa.

Mineral-X:n lanseeraus ja sen sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen kaivosteollisuudessa ovat merkittävä edistysaskel kohti puhtaan uusiutuvan energian saavuttamista. Tämän aloitteen avulla Doerr School of Sustainability johtaa tietä kohti kestävää mineraalien toimitusketjua vihreämpää tulevaisuutta varten.

