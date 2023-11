Uutta tietä: 3D-tulostus karvatupet laboratoriossa kasvatetulla iholla

By

Karvatupilla on tärkeä rooli ihomme terveyden ja toiminnan ylläpitämisessä. Ne auttavat säätelemään kehon lämpötilaa, tuottavat hikeä ja sisältävät kantasoluja, jotka auttavat ihon paranemista. Nykyiset laboratoriossa kasvatetut ihomallit ovat kuitenkin olleet epätäydellisiä, ja niissä ei ole otettu huomioon karvatuppeja. Tämä kuilu voidaan pian kuroa umpeen Rensselaer Polytechnic Instituten (RPI) tutkijoiden uraauurtavan tutkimuksen ansiosta.

Tohtori Pankaj Karande, RPI:n kemian ja biotekniikan apulaisprofessori, ja hänen tiiminsä ovat onnistuneesti yhdistäneet karvatupet ihmisen laboratoriossa kasvatettuun ihokudokseen 3D-tulostusteknologian avulla. Tämä saavutus on merkittävä virstanpylväs kudostekniikan alalla ja avaa uusia mahdollisuuksia lääketestauksille ja ihonsiirroille.

Perinteiset lähestymistavat karvatuppien rekonstruoimiseen ihmisperäisiä soluja käyttämällä ovat kohdanneet haasteita. Aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että nämä solut, kun niitä viljellään kolmiulotteisessa ympäristössä, voivat synnyttää uusia karvatupeita tai hiusvarsia. Tämän tutkimuksen pohjalta tohtori Karande ja hänen tiiminsä käyttivät 3D-biotulostustekniikoita luodakseen ihomalleja, jotka sisältävät toimivia karvatuppeja.

Prosessi sisälsi iho- ja follikkelisolujen viljelyn laboratoriossa ja niiden muuntamisen 3D-tulostukseen soveltuvaksi biomusteeksi. Proteiineista ja muista materiaaleista koostuva biomuste levitettiin ohuelle neulalle, jolloin tulostin pystyi levittämään ihokerroksia ja upottamaan samalla hiussoluja. Ajan myötä karvasoluja ympäröivät kanavat täyttyvät ihosoluilla, jotka jäljittelevät luonnollisten karvatuppien rakennetta.

Vaikka 3D-painetun ihokudoksen, jossa on karvatupet, elinikä on tällä hetkellä kahdesta kolmeen viikkoa, tämä läpimurto osoittaa merkittävää edistystä kohti ihosiirteitä, jotka voivat kasvattaa hiuksia. Ihokudoksen eliniän pidentäminen on tulevaisuuden painopiste, mikä mahdollistaisi kehittyneemmän lääketestauksen ja mahdollisesti johtaisi edistykseen regeneratiivisessa lääketieteessä ja kosmeettisessa testauksessa.

Tämä tutkimus esittelee 3D-tulostuksen potentiaalia monimutkaisten biologisten rakenteiden ymmärtämisessä ja niiden vuorovaikutuksessa ajankohtaisten tuotteiden kanssa. Sisällyttämällä karvatupet laboratoriossa kasvatettuihin ihomalleihin tutkijat saavat arvokkaita oivalluksia, jotka voivat edistää palovammojen ja muiden ihosairauksien tulevien hoitojen kehittämistä.

Kyky 3D-tulostaa karvatupet laboratoriossa kasvatetussa ihossa on osoitus RPI:n tutkijoiden monitieteisestä lähestymistavasta tekniikan ja biotieteiden risteyksessä. Näillä edistysaskelilla on kauaskantoisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja biologisesti edustavien ihomallien kehittämiseen.

FAQ

1. Mitkä ovat ihon karvatuppien tehtävät?

Karvatupet säätelevät kehon lämpötilaa, tuottavat hikeä ja sisältävät kantasoluja, jotka edistävät ihon paranemista.

2. Miten tutkijat sisällyttivät karvatupet laboratoriossa kasvatettuun ihokudokseen?

RPI:n tiimi viljeli iho- ja follikkeliasoluja laboratoriossa ja muunsi ne tulostettavaksi biomusteeksi. Tämä biomuste levitettiin ohuelle neulalle, mikä mahdollisti tarkan laskeutumisen ja ihokerrosten luomisen, joissa oli karvasoluja.

3. Mitkä ovat karvatuppien 3D-tulostuksen mahdolliset sovellukset ihomalleissa?

Tämä läpimurto voi johtaa edistysaskeleihin lääketestauksessa, regeneratiivisessa lääketieteessä ja kosmeettisessa testauksessa. Luomalla monimutkaisempia ja biologisesti merkityksellisiä ihomalleja tutkijat voivat saada paremman käsityksen ihon vuorovaikutuksesta paikallisten tuotteiden kanssa ja kehittää parempia hoitoja erilaisiin ihosairauksiin.