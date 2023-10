Tutkijat löytävät energiatehokkaan menetelmän urean tuotantoon

By

Queenslandin teknillisen yliopiston tutkijat ovat löytäneet tavan tuottaa ureaa huoneenlämpötilassa, mikä eliminoi synteettisten lannoitteiden valmistuksessa tyypillisesti käytetyn energiaintensiivisen prosessin tarpeen. Urea on tärkeä typpilannoite, joka tukee noin 27 prosenttia maailman väestön sadosta. Se on myös keskeinen raaka-aine teollisuuden, kuten lääkkeiden, kosmetiikka- ja muoviteollisuuden aloille.

Perinteisesti synteettistä ureaa valmistetaan saattamalla ammoniakki ja hiilidioksidi reagoimaan korkeissa lämpötiloissa ja paineissa. Tutkimusryhmän ehdottama uusi ratkaisu sisältää kuitenkin typen ja hiilimonoksidin välisen kemiallisen reaktion käyttämällä grafeenipohjaista katalyyttiä huoneenlämpötilassa ja ilmakehän paineessa. Tämä lähestymistapa vähentää merkittävästi energiapanoksia perinteisiin menetelmiin verrattuna, mikä tekee siitä lupaavan edistyksen urean tuotannossa.

Vaikka tutkimus on tällä hetkellä teoreettisessa vaiheessa, ryhmä on tunnistanut lupaavan katalysaattorin kestävälle ja energiatehokkaalle ureasynteesille. He tekevät nyt yhteistyötä muiden tutkimusryhmien kanssa kehittääkseen edelleen ja siirtyäkseen kohti tämän teknologian käytännön soveltamista.

Tutkimuksen, jonka otsikko on "CN Coupling Enabled by NN Bond Breaking for Electrochemical Urea Production", tulokset julkaistiin Advanced Functional Materialsissa.

Tämä innovatiivinen menetelmä urean tuotantoon voi hyödyttää suuresti maatalous- ja valmistusteollisuutta tarjoamalla kestävämmän ja kustannustehokkaamman ratkaisun. Energiankulutusta vähentämällä tämä kehitys on linjassa maailmanlaajuisten pyrkimysten kanssa vähentää hiilidioksidipäästöjä ja edistää ympäristön kestävyyttä.

Lähteet:

– Queenslandin teknillinen yliopisto

– Kehittyneet toiminnalliset materiaalit