Tutkijat löytävät lupaavan hoidon sairaalan Superbugille

Cal State Fullertonin antibioottiresistenssin tutkijan María Soledad Ramírezin ja hänen tiiminsä suorittama tutkimus on paljastanut potentiaalisen terapeuttisen vaihtoehdon Acinetobacter baumanniille, sairaaloissa yleisesti esiintyvälle superbakteerille, joka on resistentti monille antibiooteille. Tämäntyyppiset bakteerit, jotka tunnetaan myös nimellä karbapeneemeille resistentti Acinetobacter baumannii tai CRAB, muodostavat merkittävän uhan haavoittuville potilaille, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt.

Tutkijat keskittyivät erilaisten maitohappobakteerikantojen (LAB) testaamiseen määrittääkseen niiden tehokkuuden estää A. baumannii -bakteerin kasvua. Testatuista kannoista Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 osoittautui erityisen tehokkaaksi estämään A. baumannii -solujen kasvua ja jopa aiheuttamaan niiden kuoleman.

Ramírez toteaa, että maitohappobakteerit lupaavat olla A. baumanniin aiheuttamien infektioiden mahdollinen hoito. Tutkimuksessa tutkitaan edelleen, kuinka eri LAB-kannat voivat torjua CRAB:tä erilaisten testien ja A. baumanniin geneettisen vasteen tutkimisen avulla. Tämän tutkimuksen tulokset on julkaistu Scientific Reportsissa.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 -bakteerilla on kyky taistella A. baumannii -bakteeria vastaan, mikä tarjoaa mahdollisen vaihtoehtoisen hoitovaihtoehdon näille infektioille. Lisätutkimusta tarvitaan kuitenkin näiden löydösten validoimiseksi ja tämän mahdollisen hoidon kehittämiseksi.

Tutkimusryhmä, johon kuuluvat CSUF:n kemian ja biokemian professori ja professori Nicholas Salzameda sekä perustutkinto-opiskelijat Briea Gasca ja Nardin Georgeos, on myös korostanut uusien antibioottien jatkuvan tutkimuksen ja kehittämisen merkitystä monilääkeresistenttien bakteerien torjumiseksi. Tämä tutkimus voisi mahdollisesti pelastaa miljoonia ihmishenkiä maailmanlaajuisesti.

Tutkimus on merkittävä saavutus Gascalle, joka on työskennellyt Ramírezin rinnalla viimeisen vuoden ajan hankkien arvokasta tutkimuskokemusta ja kehittämällä tietojaan ja taitojaan molekyylibiologiassa ja biotekniikassa. Gasca toivoo, että hänen osallistumisensa tähän tutkimukseen osoittaa hänen omistautumisensa ja uskottavuutensa tuleville työnantajille tutkimuksen alalla.

Tutkimuksen yhteistyökumppaneilla, mukaan lukien ensimmäinen kirjoittaja Cecilia Rodriguez, vieraileva tutkija Argentiinasta, oli tärkeä rooli LAB-kantojen toimittamisessa ja koko tutkimusprojektin edistämisessä.

Tämän tutkimuksen tulokset tarjoavat lupaavan edistysaskeleen karbapeneemeille vastustuskykyisten Acinetobacter baumannii -infektioiden uusien hoitojen kehittämisessä, mikä auttaa torjumaan tätä jatkuvaa ja haastavaa sairaalan superbakteeria.

