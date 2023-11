Tutkijat löytävät uuden bakteriosiinin, jolla on potentiaalia torjua antibioottiresistenttejä bakteereja

Antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamista infektioista on tulossa suuri globaali huolenaihe. Tämän kasvavan ongelman ratkaisemiseksi Tromssassa tutkijat ovat tehneet uraauurtavan löydön – uuden bakteriosiinin, joka löytyy tavallisesta ihobakteerista. Tämä bakteriosiini on lupaava estää antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien kasvua, jotka ovat usein vastuussa vaikeasti hoidettavista sairauksista.

Antibioottiresistenssin kasvu on kiireellinen ongelma, koska se tekee monista olemassa olevista antibiooteista tehottomia. Ilman tehokkaita hoitoja yleisistä sairauksista voi tulla hengenvaarallisia. Järkyttävää kyllä, yli miljoona ihmistä menettää henkensä joka vuosi antibioottiresistenssin vuoksi.

UiT:n Norjan arktisen yliopiston lasten ja nuorten terveyden tutkimusryhmä on tämän haasteen torjumiseksi tutkinut bakteerien tuottamia aineita, jotka voivat estää kilpailevien bakteerien kasvua. Nämä aineet tunnetaan bakteriosiineina. Tutkijat ovat laajalla työllään tunnistaneet uuden bakteriosiinin yleisestä ihobakteerista. Tämä äskettäin löydetty bakteriosiini, nimeltään Romsacin Tromssan saamelaisen nimen mukaan, pystyy torjumaan antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja, jotka eivät reagoi tavanomaisiin hoitoihin.

Vaikka Romsacinin löytö on jännittävä, tutkija Runa Wolden varoittaa, että on vielä pitkä matka kuljettavana ennen kuin siitä voidaan kehittää elinkelpoinen lääke. Uusien antibioottien kehittäminen lupaavista aineista, kuten Romsacinista, on pitkä ja kallis prosessi, joka voi kestää 10–20 vuotta. Ennen kuin uutta antibioottia voidaan käyttää lääkkeenä, on tehtävä laajat turvallisuus- ja tehotestit. Tutkimusryhmän on myös navigoitava byrokraattisissa prosesseissa ja markkinointistrategioissa.

Bakteriosiini Romsacinia tuottaa Staphylococcus haemolyticus -niminen bakteeri. On kuitenkin tärkeää huomata, että kaikki S. haemolyticus -kannat eivät tuota bakteriosiinia; pikemminkin sitä on vain yhdessä tutkijoiden käytettävissä olevista 174 isolaatista. Tämä odottamaton löytö lisää löytöä ympäröivää jännitystä ja juonittelua.

Vaikka on vielä paljon opittavaa siitä, miten Romsacin toimii ihmisillä, tutkijat ovat toiveikkaita sen mahdollisuuksista uutena aseena antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereja vastaan. Tämän bakteriosiinin löytö osoittaa jatkuvan tutkimuksen tärkeyden antibioottien kehittämisen alalla. Lisätutkimuksen ja -kehityksen myötä Romsacin voisi tarjota kipeästi kaivatun ratkaisun antibioottiresistenssin maailmanlaajuisen uhan torjumiseen.

FAQ

Mikä on antibioottiresistenssi?

Antibioottiresistenssi syntyy, kun bakteerit kehittyvät ja kehittävät mekanismeja kestämään antibioottien vaikutuksia. Tämä tarkoittaa, että antibiootit, jotka olivat kerran tehokkaita bakteerien tappamisessa tai kasvun estämisessä, tulevat tehottomiksi, mikä vaikeuttaa infektioiden hoitoa.

Miksi Romsacinin löytö on merkittävä?

Romsasiini on hiljattain löydetty bakteriosiini, jota löytyy tavallisesta ihobakteerista. Se on osoittanut lupaavuutta estää antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien kasvua, koska ne ovat usein vastuussa vaikeasti hoidettavista sairauksista. Tämä löytö tarjoaa mahdollisuuden kehittää uusi lääke infektioita vastaan, joille ei tällä hetkellä ole tehokasta hoitoa.

Mikä on bakteriosiini?

Bakteriosiinit ovat bakteerien tuottamia aineita, jotka voivat estää kilpailevien bakteerien kasvua. Niitä pidetään mahdollisena vaihtoehtona antibiooteille bakteeri-infektioiden torjunnassa.

Mikä on Romsacinin seuraava askel?

Ennen kuin Romsacinia voidaan käyttää lääkkeenä, sen turvallisuus ja tehokkuus ihmisillä on suoritettava kattavasti. Lisäksi kehitysprosessi voi sisältää navigointia byrokraattisissa menettelyissä ja markkinointistrategioissa. Voi kestää useita vuosia, ennen kuin Romsacinista tulee kannattava hoitovaihtoehto. Tämä löytö on kuitenkin lupaava askel eteenpäin uusien antibioottien etsimisessä antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien torjuntaan.