Uusi löytö paljastaa muinaisia ​​radioaaltoja galakseista miljardeja vuosia sitten

Tähtitieteilijöiden äskettäinen löytö on paljastanut kiehtovan ilmiön noin 8 miljardin vuoden takaa: galaksien sulautumisesta lähtevien radioaaltojen havaitsemisen. Tästä löydöstä todella merkittävän tekee se, että se on vanhin tunnettu tapaus tapahtumasta, joka on hämmentänyt tiedemiehiä pitkään – nopea radiopurske (FRB).

Tämä alle millisekunnin kesto räjähdys vapautti hämmästyttävän määrän energiaa, joka vastaa sitä, mitä aurinkomme tuottaa XNUMX vuodessa. Länsi-Australiassa sijaitseva australialainen SKA Pathfinder -radioteleskooppi havaitsi purskahduksen. Myöhemmin Chilessä sijaitsevan European Southern Observatoryn Very Large Telescope määritti sen tarkan sijainnin.

Radiotaajuisen sähkömagneettisen säteilyn tyypiksi luonnehditut nopeat radiopurskeet edustavat lyhyitä mutta voimakkaita energiapurskeita, jotka ylittävät useimmat muut radioaaltojen lähteet universumin valtavalla avaruudessa. Radioaalloilla, joilla on pisimmät aallonpituudet sähkömagneettisessa spektrissä, on ratkaiseva rooli erilaisissa tähtitieteellisissä havainnoissa.

Vaikka tutkimuksen toinen johtaja Ryan Shannon Swinburnen teknillisestä yliopistosta Australiasta vertaa FRB:iden radioaaltoja mikroaaltouunissa käytettyihin, tämän purskeen suuruus on vertaansa vailla. Itse asiassa tämän FRB:n vapauttama energia riittäisi mikroaaltouuniin "kulhoiseen popcornia kaksi kertaa auringon koon".

Ennen tätä löytöä vanhin tunnettu nopea radiopurske ajoitettiin 5 miljardia vuotta sitten, mikä teki tästä löydöstä huomattavan 3 miljardia vuotta vanhempi. Koska itse maailmankaikkeus on noin 13.8 miljardia vuotta vanha, tämä tapahtuma tarjoaa arvokasta tietoa galaktisten muodostumien ja ilmiöiden alkuvaiheista.

Lisäksi antiikin lisäksi tämä purkaus on myös kauimpana koskaan havaittu FRB-purkaus, koska tähtitieteilijät joutuvat kulkemaan pitkiä matkoja tutkiakseen esineitä ja tapahtumia kaukaisesta menneisyydestä.

Stuart Ryder Macquarien yliopistosta Australiasta, tutkimuksen toinen johtaja, huomauttaa: "Tiedämme nyt, että nopeat radiopurskeet ovat olleet olemassa yli puolet maailmankaikkeuden iästä."

Vaikka FRB:iden tarkka syy on edelleen vaikeaselkoinen, johtava teoria viittaa siihen, että nämä purkaukset ovat peräisin kiehtovasta neutronitähdestä, joka tunnetaan magnetaarina. Nämä magnetaarit ovat universumin äärimmäisimpiä kohteita, ja niillä on potentiaalia tuottaa tällaisia ​​poikkeuksellisia energiapurskeita.

Kun otetaan huomioon FRB:iden esiintymistiheys, joita arvioidaan esiintyvän noin 100,000 XNUMX päivittäin kaikkialla universumissa, niiden havaitseminen ja tutkiminen avaavat valtavat mahdollisuudet mitata ja ymmärtää aineen jakautumista valtavissa galaksien välisissä onteloissa.

Itse asiassa nämä purkaukset edustavat jännittävää tähtitieteellisen tutkimuksen rajaa, ja niissä on lupaus paljastaa uusia salaisuuksia universumimme valtavasta kosmisesta kuvakudoksesta.

FAQ

Mitä ovat nopeat radiopurskeet?

Nopeat radiopurskeet (FRB) ovat voimakkaan radiotaajuisen sähkömagneettisen säteilyn lyhyitä purskeita, jotka ylittävät useimmat muut radioaaltojen lähteet universumissa. Ne kestävät alle millisekunnin, mutta voivat vapauttaa valtavan määrän energiaa.

Mikä merkitys muinaisten radioaaltojen viimeaikaisella löydöllä on?

Äskettäinen radioaaltojen löytö galaksien sulautumisesta noin 8 miljardia vuotta sitten on vanhin tunnettu esimerkki nopeista radiopurskeista (FRB). Tämä löytö valaisee galaktisten muodostumien ja tapahtumien alkuvaiheita ja tarjoaa arvokkaita näkemyksiä universumin historiasta.

Mikä on nopeiden radiopurskeiden lähde?

Vaikka FRB:iden tarkka lähde on edelleen epävarma, yksi vallitseva teoria viittaa siihen, että ne ovat peräisin äärimmäisestä neutronitähdestä, jota kutsutaan magnetaariksi. Näillä magnetaareilla on kyky tuottaa voimakkaita energiapurskeita, joita havaitaan FRB:issä.

Kuinka yleisiä nopeat radiopurskeet ovat?

Nopeita radiopurskeita arvioidaan tapahtuvan noin 100,000 50 kertaa päivässä jossain universumissa. Havaittujen FRB:iden määrä on kuitenkin suhteellisen pieni, ja vain noin XNUMX, mukaan lukien äskettäin löydetty muinainen purkaus, jäljitetään niiden alkuperägalaksista.