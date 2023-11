Kestävän kehityksen saavuttaminen: Innovatiivinen kierrätysprosessi biopohjaisille polykarbonaateille

By

Muovijätteestä on tullut vakava huolenaihe ympäristöllemme, ja se on saanut Euroopan unionin toteuttamaan toimenpiteitä mikromuovien vähentämiseksi 30 prosentilla. Muovien kierrätystä pidetään toimivana ratkaisuna tämän ongelman torjumiseksi. Katalonian kemiantutkimuksen instituutin (ICIQ) tutkijat ovat äskettäin kehittäneet uuden ja kestävän prosessin biopohjaisten polykarbonaattien kierrätykseen, joka on muovityyppi, jota käytetään usein lääketieteellisissä, rakennus- ja autoteollisuuden sovelluksissa.

Perinteisesti muovit valmistetaan polymeereistä, jotka ovat suuria molekyylejä, jotka muodostuvat pienempien molekyylien, joita kutsutaan monomeereiksi, yhdistymisestä. Ihanteellinen kierrätysprosessi käsittäisi polymeerien hallitun hajotuksen pienemmiksi tuotteiksi ja sen jälkeen niiden uudelleenpolymeroinnin toiminnallisiksi muoveiksi. ICIQ:n tiimi keskittyi pyöreän prosessin kehittämiseen polykarbonaattien depolymeroimiseksi ja uudelleenpolymeroimiseksi käyttäen katalyyttiä TBD (triatsabisyklodekeeni).

Tämä innovatiivinen lähestymistapa tarjoaa useita etuja. Ensinnäkin se edistää kestävämpää kiertotaloutta minimoimalla kemikaalien käytön. Lisäksi tutkimuksessa käytetään biopohjaista polykarbonaattia, joka on johdettu limoneenista ja hiilidioksidista, mikä tekee siitä elinkelpoisen vaihtoehdon öljypohjaisille materiaaleille. Vaikka tällä erityisellä polykarbonaatilla on erittäin alhainen biohajoavuus, tässä tutkimuksessa esitetty katalyyttinen lähestymistapa nopeuttaa hajoamisprosessia eksponentiaalisesti, mikä tekee siitä kaupallisesti kannattavan kierrätettäväksi.

Tämän löydön merkitys on sen mahdollinen käyttö liima- ja päällystysmateriaaleissa vaihtoehtona öljypohjaisille tuotteille. ICIQ on jo hakenut patentin limoneenipolykarbonaatin käytölle näissä erityissovelluksissa. Uusi kierrätysprosessi lisää biopohjaisen polykarbonaatin arvoa ja potentiaalia, koska se tarjoaa helpon kierrätyksen käytännön olosuhteissa.

Professori Arjan Kleijin johtaman kokeellisen tutkimusryhmän, prof. Carles Bo:n laskentatiimin ja tohtori Fernando Bravon johtaman ICIQ KTT:n polymeerikehitystoiminnan välillä on osoitus tieteidenvälisen yhteistyön voimasta. tutkimuksessa. Yhdistämällä erilaista osaamista ja lähestymistapoja tämä yhteistyö vastaa haasteisiin kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti, mikä johtaa tehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ICIQ:n esittämä biopohjaisten polykarbonaattien kestävä kierrätysprosessi on merkittävä askel kohti ympäristöystävällisempää lähestymistapaa muoviin. Tämä innovatiivinen menetelmä ei ainoastaan ​​käsittele muovijätteen kertymistä, vaan myös vapauttaa biopohjaisten materiaalien potentiaalia eri teollisuudenaloilla. Jatkuvan tutkimuksen ja yhteistyön avulla voimme edetä edelleen kohti kestävämpää tulevaisuutta.

FAQ:

K: Mikä on tämän tutkimuksen tavoite?

V: Tavoitteena on kehittää kestävä prosessi biopohjaisten polykarbonaattien, erään muovityypin, kierrätykseen.

K: Kuinka kierrätysprosessi toimii?

V: Prosessi sisältää polykarbonaattien depolymeroinnin ja uudelleenpolymeroinnin TBD-nimisen katalyytin avulla.

K: Mitkä ovat tämän kierrätysprosessin edut?

V: Prosessi edistää kestävämpää kiertotaloutta minimoimalla kemikaalien käytön ja tarjoaa helpon kierrätyksen käytännön olosuhteissa.

K: Mikä on kierrätetyn polykarbonaatin mahdollinen käyttökohde?

V: Kierrätettyä polykarbonaattia voidaan käyttää liima- ja päällystysmateriaaleissa vaihtoehtona öljypohjaisille tuotteille.

K: Mikä on tutkimusryhmien välisen yhteistyön merkitys?

V: Yhteistyö mahdollistaa monipuolisen tiedon ja lähestymistapojen yhdistämisen, mikä johtaa kokonaisvaltaisiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin.