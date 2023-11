Kvanttiläpimurto: Purple Bronze avaa uusia mahdollisuuksia kvanttilaitteille

Kvanttitutkijat ovat tehneet uraauurtavan löydön, joka voi mullistaa kvanttiteknologian. Bristolin yliopiston tutkijaryhmä on tunnistanut violetista pronssista harvinaisen ilmiön, joka voisi olla avain "täydellisen kytkimen" luomiseen kvanttilaitteissa. Tämä kytkin kykenisi siirtymään nopeasti eristimen ja suprajohteen välillä.

Purppurapronssi on ainutlaatuinen yksiulotteinen metalli, joka koostuu yksittäisistä johtavista atomiketjuista. Tutkijat havaitsivat, että tässä materiaalissa on kaksi vastakkaista elektronista tilaa, jotka tarjoavat monipuolisuutta, joka tunnetaan nimellä "syntyvä symmetria". Tämä tarkoittaa, että pienimmätkin muutokset materiaalissa, kuten lämpö- tai valoärsyke, voivat laukaista välittömän siirtymän eristystilasta, jonka johtavuus on nolla, suprajohteeseen, jolla on rajoittamaton johtavuus, ja päinvastoin.

Johtava kirjailija Nigel Hussey, fysiikan professori Bristolin yliopistosta, ilmaisi innostuksensa tästä löydöstä ja totesi: "Se on todella jännittävä löytö, joka voisi tarjota täydellisen kytkimen huomisen kvanttilaitteille."

Ryhmän matka alkoi 13 vuotta sitten, kun kaksi tohtoriopiskelijaa, Xiaofeng Xu ja Nick Wakeham, mittasivat ensimmäisen kerran purppuran pronssin magnetoresistenssin. Tiedot olivat lepotilassa ja julkaisemattomissa satunnaiseen tapaamiseen asti vuonna 2017. Professori Hussey osallistui fyysikko Piotr Chudzinskin seminaariin purppurapronssista ja jakoi tietonsa hänelle. Yhdessä he ehdottivat koetta, joka vahvisti Chudzinskin teorian.

Mikä tekee tästä löydöstä vielä merkittävämmän, on "syntyvän symmetrian" olemassaolo materiaalin siirtymissä eristävän ja suprajohtavan tilan välillä. Symmetrian murtuminen, joka havaitaan yleensä elektronijärjestelmissä jäähtyessään, on hyvin tunnettu ilmiö. Kuitenkin symmetrian ilmaantuminen metalliin lämpötilaa laskettaessa, kuten purppurapronssissa havaitaan, on erittäin harvinaista ja ennennäkemätöntä.

Tohtori Chudzinski vertasi tätä ilmiötä taikatemppuun, jossa tylsä, vääristynyt hahmo muuttuu täysin symmetriseksi palloksi. Hän kuvaili purppuraa pronssia hahmoksi ja luontoa itseään taikuriksi.

Tämä läpimurto avaa uusia mahdollisuuksia kvanttiteknologialle. Violetin pronssin ainutlaatuisia ominaisuuksia hyödyntämällä voi olla mahdollista luoda kvanttipiireihin kytkimiä, jotka voivat kokea merkittäviä muutoksia vastuksessa pienimmälläkin ärsykkeellä.

Violettipronssia ja ilmaantuvaa symmetria-ilmiötä tutkitaan jatkuvasti, joten tulevaisuus tarjoaa valtavan potentiaalin tehokkaiden ja suorituskykyisten kvanttilaitteiden kehittämiseen.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mikä on violetti pronssi?

Violetti pronssi on yksiulotteinen metalli, joka koostuu yksittäisistä johtavista atomiketjuista.

2. Mikä on Bristolin yliopiston tekemän tutkimuksen merkitys?

Tutkimuksessa tunnistettiin violetissa pronssissa harvinainen ilmiö, nimeltään "nouseva symmetria", joka voisi johtaa "täydellisen kytkimen" luomiseen kvanttilaitteissa.

3. Miten "täydellinen kytkin" toimii?

Kytkin voi nopeasti siirtyä eristeen (jossa on nollajohtavuus) suprajohteen (jossa on rajoittamaton johtavuus) välillä materiaalin pienten muutosten, kuten lämpö- tai valoärsykkeen, perusteella.

4. Kuka teki löydön?

Tutkimusta johti Bristolin yliopisto, pääkirjailija Nigel Hussey, fysiikan professori.

5. Mitkä ovat tämän läpimurron mahdolliset sovellukset?

Tällä läpimurolla voi olla merkittäviä vaikutuksia kvanttiteknologiaan, mikä mahdollistaa erittäin tehokkaiden kytkimien kehittämisen kvanttipiireihin.

