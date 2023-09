Tutkimusten mukaan ihmisen valmistamat lammet voivat olla kasvihuonekaasujen nettopäästöjä

Cornellin yliopiston uusi tutkimus paljastaa, että ihmisen valmistamilla lampilla on merkittävä vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin. Kaksi Cornellin tutkijoiden suorittamaa tutkimusta alkavat kvantifioida sekä ihmisen luomien että luonnollisten lampien vaikutuksia maailmanlaajuiseen kasvihuonekaasubudjettiin, mikä tarjoaa arvokkaita näkemyksiä aiheesta, jota ei ymmärretä hyvin.

Tutkimuksissa havaittiin, että kun lasketaan yhteen ihmisen valmistamien lampien päästöt ja hiilivarasto, lammet voivat olla kasvihuonekaasujen nettopäästöjä. Aiempien arvioiden mukaan lammet, jotka määritellään enintään 5 hehtaarin vesistöiksi, voivat aiheuttaa 5 prosenttia maailmanlaajuisista metaanipäästöistä. Ilman tarkkoja mittauksia monista lampista tämä prosenttiosuus voi kuitenkin vaihdella puolesta kahteen kertaan arvioituun määrään verrattuna. Lisäksi on olemassa rajallisia arvioita hiilen hautautumisesta lammissa.

Eräässä tutkijoiden tekemässä tutkimuksessa keskityttiin 22 erityisesti valitussa lammikossa sitoutuneen hiilen määrään. Tutkijat tutkivat aiempia hoitotoimia ja mittasivat sedimentin paksuutta ja hiilipitoisuutta lammikoissa. He havaitsivat, että hiilen hautautumiseen lampissa vaikuttivat sellaiset tekijät kuin vesikasvit, kalat ja ravinnetasot. Tutkimus paljasti myös, että sekä luonnolliset että ihmisen luomat lammet sitovat maailmanlaajuisesti huomattavan määrän hiiltä, ​​mikä osoittaa, että hiilen sitomista lammikoissa aliarvioidaan.

Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin kasvihuonekaasujen kausittaisia ​​päästöjä tietyistä Cornellin kokeellisista lampeista. Metaani, voimakas kasvihuonekaasu, muodosti suurimman osan päästöistä. Tutkimus korosti myös toistuvan näytteenoton tärkeyttä lampien kasvihuonekaasupäästöjen tarkkaan huomioon ottamiseksi.

Kaiken kaikkiaan nämä tutkimukset viittaavat siihen, että lammilla on rooli kasvihuonekaasupäästöissä ja hiilidioksidin varastoinnissa. Vaikka lammet saattavat tällä hetkellä olla kasvihuonekaasujen nettopäästöjä metaanin vapautumisen vuoksi, on mahdollista, että niistä tulee nettonieluja vähentämällä metaanipäästöjä. Löydöksissä ehdotetaan myös kuplimien tai vedenalaisten kiertovesipumppujen käyttöä altaiden metaanipäästöjen vähentämiseksi.

Lisätutkimus ja ymmärrys lampien roolista kasvihuonekaasupäästöissä ovat ratkaisevan tärkeitä ilmaston tarkan mallintamisen ja ennusteiden kannalta.

Lähteet:

– Meredith A. Holgerson et al, High rates of hiilen hautautuminen, joka liittyy alkuperäiseen tuotantoon keinotekoisissa lampissa, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray et al, High Intra-Seasonal Variability in Greenhouse Gas Emissions from Lauhkean lammikon päästöt, Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Lähde: Cornell)