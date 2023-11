Vapauta kuvitteellisen leikin voima varhaislapsuuden kehitykseen

By

Monashin yliopiston uraauurtava tutkimus on paljastanut merkittävän läpimurron ymmärtämisessämme kuvitteellisen leikin roolista ja merkityksestä varhaislapsuuden kehityksessä. Toisin kuin aikaisemmat akateemiset uskomukset, tutkimus paljastaa, että imeväiset ja taaperot pystyvät täysin osallistumaan tämäntyyppiseen leikkiin, mikä korostaa sen syvällistä merkitystä varhaiskasvatuksessa.

Viisivuotisen ohjelman aikana Monashin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkijat tekivät yhteistyötä yli 2,500 XNUMX opettajan ja pienen lapsen kanssa. Conceptual PlayWorld -tutkimusprojektissa pyrittiin tutkimaan ja analysoimaan kuvitteellisen leikin vaikutusta lasten kognitiiviseen kehitykseen.

Tämän laajan tutkimuksen tulokset osoittavat, että kun lapset osallistuvat kuvitteelliseen leikkiin, he käyvät läpi perustavanlaatuisen näkökulmanmuutoksen. Sen sijaan, että lapset ymmärtäisivät esineet sellaisina kuin ne ovat, he alkavat kuvitella ne joksikin muuksi. Tämä kognitiivinen siirtymä on tärkeä kehitysvaihe taaperoiden ja vauvojen elämässä.

Australian tutkimusneuvoston palkittu professori Marilyn Fleer, tämän alan johtava asiantuntija Monashin yliopistosta, korostaa mielikuvituksen merkitystä mielikuvituksen edistämisessä ja oppimisen tukemisessa, erityisesti abstrakteissa käsitteissä, kuten mittaaminen. Professori Fleerin mukaan kuvitteellisella leikillä on tärkeä rooli mielikuvituksen psykologisen toiminnan kehittämisessä, mikä on välttämätöntä abstraktien käsitteiden ymmärtämisessä sekä menneisyyden ja tulevaisuuden ajattelussa.

Conceptual PlayLab -tutkimusprojekti toi Conceptual PlayWorldsin lastenhoitokeskuksiin vahvistaakseen entisestään kuvitteellisen leikin muutosvaikutusta. Tämä innovatiivinen lähestymistapa antoi varhaiskasvattajien laajentaa pedagogisia tekniikoitaan ja viljellä teeskentelyä keskuksissaan. Positiiviset tulokset olivat ilmeisiä, sillä pienimmätkin lapset osallistuivat aktiivisesti toimintaan.

Conceptual PlayWorld -interventio sisälsi myös opettajien omatoimisen ammatillisen kehityksen, joka varustaa heille työkalut, joilla he voivat suunnitella ja toteuttaa Conceptual PlayWorlds -ohjelman onnistuneesti lastenhoitokeskuksissaan. Tämä voimaannuttava resurssi muutti kouluttajat pedagogisiksi johtajiksi ja muutoksentekijöiksi heidän koulutusyhteisöissään.

Näiden uraauurtavien havaintojen perusteella on selvää, että kuvitteellisen leikin tukeminen yhteisöissä ja koulutusympäristöissä on ratkaisevan tärkeää varhaislapsuuden kehityksen tukemiseksi. Omaksumalla ja rohkaisemalla tämäntyyppisiä leikkejä annamme lapsille mahdollisuuden kehittää mielikuvitustaan, parantaa kognitiivisia kykyjään ja tasoittaa tietä tulevalle menestykselle.

FAQ:

K: Mitä on kuvitteellinen leikki?

V: Kuvitteellisella leikillä tarkoitetaan lasten tekoa, jotka luovat ja osallistuvat teeskennellyihin skenaarioihin mielikuvituksensa avulla.

K: Miksi kuvitteellinen leikki on tärkeää?

V: Kuvitteellinen leikki on elintärkeää mielikuvituksen edistämisessä, oppimisen tukemisessa ja abstraktin ajattelun taitojen kehittämisessä.

K: Miten kuvitteellinen leikki hyödyttää varhaislapsuuden kehitystä?

V: Kuvitteellisessa leikissä lapset voivat kehittää mielikuvitustaan, kognitiivisia kykyjään ja kykyään ajatella luovasti.

K: Kuinka varhaiskasvattajat voivat edistää kuvitteellista leikkimistä?

V: Varhaiskasvattajat voivat edistää kuvitteellista leikkimistä luomalla ympäristöjä, jotka rohkaisevat tekoskenaarioita, tarjoamalla lapsille avointa materiaalia ja osallistumalla itse leikkiin.

K: Mistä saan lisätietoja tutkimusprojektista?

V: Saat lisätietoja Conceptual PlayWorld-tutkimusprojektista [Monashin yliopistosta](https://www.monash.edu/education/research/projects/conceptual-playworld).