Pseudogravititeettivaikutusten luominen fotonisissa kiteissä: valon käyttäytymisen manipulointi

Ryhmä tutkijoita on saavuttanut merkittäviä harppauksia valon manipuloinnin alalla tutkimalla hilavääristymän käyttöä fotonikiteissä pseudogravitaatiovaikutusten tuottamiseksi. Fotonikiteet, joilla on ainutlaatuinen kyky hallita ja manipuloida valon käyttäytymistä, ovat olleet tieteellisen tutkimuksen eturintamassa. Nämä kiteet on rakennettu järjestämällä erilaisia ​​materiaaleja toistuvaan kuvioon, mikä mahdollistaa valon vuorovaikutuksen ja hidastumisen.

Ottamalla tarkoituksella käyttöön hilavääristymän tutkijat pystyivät rikkomaan elementtien säännöllisen etäisyyden fotonikiteissä. Tämä vääristymä aiheutti väliaineeseen kaarevan liikeradan, joka muistutti valon taipumista gravitaatiokentän vaikutuksesta. Toisin sanoen tutkijat pystyivät luomaan pseudogravitaatiota fotonikiteisiin, muuttaen valon polkua ikään kuin painovoima vaikuttaisi siihen.

Tutkijoiden ryhmä käytti kokeisiinsa terahertsiaaltoja ja piin vääristymää fotonikidettä. Näillä kokeilla he osoittivat vakuuttavasti näiden aaltojen taipumisen vääristyneen fotonikiteen vaikutuksesta. Tulokset vastasivat Albert Einsteinin yleiseen suhteellisuusteoriaan perustuvia teoreettisia ennusteita.

Tämän tutkimuksen potentiaaliset sovellukset ovat laajat. Viestinnän alalla kyky ohjata valonsäteitä terahertsien alueella voi osoittautua korvaamattomaksi 6G-tekniikan kehitykselle. Lisäksi nämä havainnot avaavat uusia mahdollisuuksia gravitonifysiikan alalle, mikä viittaa siihen, että fotonikiteet voisivat hyödyntää gravitaatiovaikutuksia ainutlaatuisilla tavoilla.

Tämä Tohokun yliopiston ja Osakan yliopiston tutkijoiden suorittama tutkimus auttaa ymmärtämään valon manipulointia ja tasoittaa tietä tämän kiehtovan alan lisätutkimukselle.

