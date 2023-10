Nuorten orjantappurakruunun meritähti osoittaa kestävyyttä lämpeneville vesille, uusi tutkimus paljastaa

By

Global Change Biology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa on todettu, että nuorten orjantappurakruunujen meritähti sietää hyvin lämpöä, mikä voi pahentaa ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia koralliriuttoihin. Orjantappuratähti on kotoisin Suurelta Valliriutalta ja Intian ja Tyynenmeren alueelta, ja niiden populaatioiden on tiedetty aiheuttavan merkittäviä vahinkoja korallille.

Sydneyn yliopiston Life and Environmental Sciences Schoolin professori Maria Byrnen johtama tutkimus viittaa siihen, että vaikka täysikasvuisten meritähtien määrä vähenisi ilmastonmuutoksen aiheuttaman valtameren lämpenemisen vuoksi, nuoret meritähti voisi odottaa, kunnes olosuhteet ovat suotuisat kasvulle. lihansyöjille aikuisille. Tämä lämpenevien vesien sietokyky voi pahentaa meritähtien vaikutusta koralliriuttoihin, jotka ovat jo kolmannella sijalla korallikuolleisuudessa syklonien ja valkaisutapahtumien jälkeen.

Tutkimus korostaa orjantappuratähtien eri elämänvaiheiden ymmärtämisen tärkeyttä ja niiden reagointia ympäristön muutoksiin. Se herättää myös huolta ilmastonmuutoksen mahdollisista pitkän aikavälin vaikutuksista koralliriuttoihin ja korostaa tehokkaiden hoitostrategioiden tarvetta tämän lajin koralliin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi.

Lisätutkimusta tarvitaan täysin ymmärtämään meritähtien lämmönsietokyvyn takana olevat mekanismit ja sen vaikutukset koralliriuttojen ekosysteemeihin. Tämä tutkimus myötävaikuttaa kasvavaan tietomäärään meren eliöiden ja ilmastonmuutoksen välisestä monimutkaisesta dynamiikasta. Se korostaa, että on kiireesti löydettävä tapoja suojella ja säilyttää koralliriuttoja, jotka eivät ole vain elintärkeä ekosysteemi vaan myös tärkeä elinkeino monille rannikkoyhteisöille.

Määritelmät:

– Orjantappuratähti: Isolta valliriutalta ja Intian ja Tyynenmeren alueelta kotoisin oleva meritähti, jonka tiedetään aiheuttavan merkittäviä vahinkoja koralliriutalle.

– Korallikuolleisuus: Koralliyhdyskuntien kuolema, joka johtuu usein useista eri tekijöistä, kuten saastumisesta, taudeista ja ilmastonmuutoksesta.

Lähde:

– Global Change Biology -lehti, julkaisi tutkimuksen, jota johti professori Maria Byrne Sydneyn yliopiston Life and Environmental Sciences -koulusta.