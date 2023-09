Uusi paineasteikko paljastaa, että maapallon sisäydin sisältää kaksi kertaa enemmän kevyttä materiaalia kuin aiemmin arvioitiin

By

RIKENin SPring-8 Centerin tutkijat ovat kehittäneet uuden paineasteikon, joka tarjoaa tarkemman paineen mittauksen erityisesti maan ytimessä. Edellisen asteikon havaittiin yliarvioivan paineen yli 20 %. Kehittyneen röntgenteknologian avulla tutkijat onnistuivat välttämään suuria likiarvoja ja havaitsivat, että maan sisäydin sisältää noin kaksinkertaisen määrän valoa aiemmin arvioituun verrattuna. Heidän löydöillä on merkittäviä vaikutuksia maapallon koostumuksen ja sen kehityksen ymmärtämiseen.

Tarkka paineasteikko on ratkaisevan tärkeä maapallon, erityisesti ytimen, koostumuksen ymmärtämiseksi. Vaikka on yleisesti hyväksyttyä, että ydin koostuu enimmäkseen raudasta, todisteet viittaavat siihen, että se sisältää myös kevyempiä materiaaleja. Käyttämällä uutta paineasteikkoa seismologisen mallin tulkinnassa tutkimusryhmä havaitsi, että sisäydin sisältää noin kaksinkertaisen määrän kevyttä materiaalia kuin aiemmin luultiin. Itse asiassa kevyen materiaalin kokonaismassa koko ytimessä on todennäköisesti viisi kertaa tai enemmän kuin maankuoressa.

Uuden paineasteikon määrittämiseksi tutkijat käyttivät Inelastic X-ray Scattering (IXS) -tekniikkaa mittaamaan reniumnäytteen äänen nopeutta paineen alaisena. He murskasivat pienen reniumnäytteen kahden timanttikiteen väliin Diamond Anvil -kennossa. Mittaamalla huolellisesti reniumista sironneiden röntgensäteiden energian siirtymät tutkijat pystyivät määrittämään näytteen äänennopeuden ja tiheyden, minkä ansiosta he pystyivät laskemaan paineen.

Reniumin tiheys korkeassa paineessa on suhteellisen helppo mitata, kun taas äänen nopeuden mittaaminen on haastavampaa. Ryhmän työ on kuitenkin tasoittanut tietä muille tutkijoille käyttää yksinkertaisempaa tiheysmittausta paineen määrittämiseen.

Tämän uuden paineasteikon vaikutukset ulottuvat pidemmälle kuin vain Maan koostumuksen ymmärtäminen. Se viittaa myös siihen, että eri materiaaliominaisuuksien paineriippuvuuden uudelleenarviointi on tarpeen, koska useimmat aikaisemmat mittaukset tehtiin samanlaisilla tai suuremmilla paineilla kuin Maan ytimen paine. Lisäksi voidaan odottaa samanlaisia ​​muutoksia muiden planeettojen rakenteessa uutta paineasteikkoa harkittaessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kehittynyttä röntgentekniikkaa käyttävän uuden paineasteikon kehittäminen on tarjonnut tarkemman paineen mittauksen Maan ytimessä. Löytöllä, jonka mukaan sisäydin sisältää kaksinkertaisen määrän kevyttä materiaalia kuin aiemmin arvioitiin, on merkittäviä vaikutuksia ymmärryksemme Maan koostumuksesta ja sen kehityksestä.

