Tiedemiehet ovat tehneet merkittävän läpimurron universumin puuttuvan aineen mysteerin ymmärtämisessä. 8 miljardia vuotta vanha Fast Radio Burst (FRB), vanhin ja kaukaisin koskaan havaittu, syntyi törmäävistä galakseista. Tämän FRB:n, jonka nimi on FRB 20220610A, havaitsi Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) Länsi-Australiassa.

FRB:t ovat lyhyitä radioaaltojen purskeita, jotka kestävät millisekunteja ja joiden alkuperä on tuntematon. Tämä sulautuvista galakseista peräisin oleva ennätysmäinen FRB voisi kuitenkin auttaa valaisemaan näiden salaperäisten purkausten alkuperää. Purskahdus vapautui millisekunneissa yhtä paljon energiaa kuin aurinko tuottaa 30 vuodessa.

Universumista puuttuva aine viittaa siihen, että puolet odotetusta aineesta on havaitsematon. Tämä baryoneiksi kutsutuista atomeista koostuva puuttuva aine ei ole pimeää ainetta, vaan pikemminkin "tavallista" ainetta, joka on hajallaan jakautunut galaksien välillä. Nykyiset tekniikat ovat tehottomia tämän aineen havaitsemisessa, koska se on niin hajanaista ja kuumaa.

Tiedemiehet, mukaan lukien edesmennyt australialainen tähtitieteilijä Jean-Pierre "J-P" Macquart, ovat tutkineet FRB:iden käyttöä työkaluna tämän vaikeasti havaittavan aineen havaitsemiseen. Kun FRB:t kulkevat pitkiä matkoja, niiden säteily hajoaa puuttuvan aineen mukana. Tämän dispersion avulla tutkijat voivat mitata maailmankaikkeuden tiheyttä ja paikantaa puuttuvan baryonisen aineen.

Ryhmän tutkimus vahvistaa Macquart-relaation, joka osoittaa, että mitä kauempana FRB on, sitä hajaantuneempaa kaasua se paljastaa galaksien välillä. Noin 50 FRB:tä on tällä hetkellä jäljitetty lähteisiinsä, joten tutkijat odottavat, että tulevaisuudessa havaitaan tuhansia lisää. Tulevat SKA (Square Kilometer Array) -teleskoopit Australiassa ja Etelä-Amerikassa sekä Extremely Large Telescope (ELT) Chilessä tarjoavat lisätietoa FRB:iden alkuperästä ja maailmankaikkeuden rakenteesta.

ASKAP-ryhmän tutkimus julkaistiin Science-lehdessä, ja siinä korostettiin FRB:iden potentiaalia puuttuvan aineen ja universumin koostumuksen ymmärtämisessä.

