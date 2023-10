By

Lauantaina Amerikassa tapahtuu harvinainen taivaanpimennys, joka tunnetaan rengasmaisena auringonpimennyksenä tai "tulirenkaan" pimennyksenä, ja se kiehtoo taivaankatselijat Yhdysvaltojen länsiosissa ja osissa Keski- ja Etelä-Amerikkaa. Tämän tapahtuman aikana kuu asettuu täydellisesti maan ja auringon välille, peittäen Auringon osittain ja luoden häikäisevän rengasmaisen vaikutelman. Pimennys kestää yhteensä noin 2 1/2–3 tuntia, ja tulirengasvaihe kestää 3–5 minuuttia paikasta riippuen.

Pimennysreitti ulottuu noin 130 mailia leveän karhon poikki, alkaen Pohjois-Tyynenmerestä ja saapuen Yhdysvaltoihin Oregonin yli. Sitten se kulkee useiden osavaltioiden, mukaan lukien Nevadan, Utahin, New Mexicon ja Texasin, läpi ennen kuin suuntaa Meksikonlahdelle. Tulirengas näkyy myös Meksikossa, useissa Keski-Amerikan maissa, Kolumbiassa ja Brasiliassa. Rengasmaisuuden polun lisäksi puolikuun muotoinen osittainen pimennys on näkyvissä kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa sekä Kanadassa ja suurimmassa osassa Etelä-Amerikkaa.

Jotta pimennys voidaan katsoa turvallisesti, on tärkeää käyttää sertifioituja auringonpimennyslaseja tai muita asianmukaisia ​​suojatoimenpiteitä, sillä tavalliset aurinkolasit eivät riitä estämään silmävaurioita. NASA ja muut organisaatiot tarjoavat myös suoran lähetyksen tapahtumasta niille, jotka eivät voi nähdä sitä henkilökohtaisesti.

Lauantain pimennys on alkusoitto täydelliselle auringonpimennykselle, joka tapahtuu Meksikossa ja pyyhkäisee Yhdysvaltojen ja Kanadan itäosissa 8. huhtikuuta 2024. Tämä tuleva täydellinen pimennys on erilainen kuin rengasmainen pimennys, koska kuu on täydellisellä etäisyydellä peittämään auringon kokonaan, tarjoten ainutlaatuisen katselumahdollisuuden.

On tärkeää huomata, että tulenpimennysrenkaan esiintyminen Yhdysvalloissa on suhteellisen harvinaista, ja seuraavaa odotetaan tapahtuvan vasta vuonna 2039. Siksi tämän viikonlopun tapahtuma tarjoaa taivaan harrastajille erityisen tilaisuuden todistaa tätä uskomatonta taivaan linjaamista omakohtaisesti. .

Lähteet:

– NASA

- Associated Press