Kelluvat astronautit viivyttelevät avaruuskävelyä kansainvälisen avaruusaseman jäähdytysnestevuodon vuoksi

Kahden astronautin suunniteltu avaruuskävely kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) on viivästynyt ISS:n ulkopuolella tapahtuneen jäähdytysnesteen vuodon vuoksi. NASAn astronautti Loral O'Hara ja Euroopan avaruusjärjestön astronautti Andreas Mogensen oli asetettu suorittamaan avaruuskävely, mutta vuoto on saanut NASA:n muuttamaan aikataulua, ja avaruuskävely on nyt suunniteltu myöhemmin tänä vuonna.

Jäähdytysnestevuoto sai alkunsa ISS:n Nauka-monitoimilaboratoriomoduulin varajäähdyttimestä, joka alkoi vuotaa ja lakkasi toimimasta 6. lokakuuta. NASAn insinöörit arvioivat parhaillaan tilannetta ja analysoivat jäähdytysnestevuodon. Vaikka jäähdytysneste ei ole myrkyllistä tai vaarallista miehistölle, asiantuntijat keskustelevat tavoista, joilla estetään pieniä aineen jäämiä pääsemästä sisäisiin järjestelmiin ja aiheuttamasta laitteiden huononemista ajan myötä.

Avaruuskävelyn viivästymisen lisäksi jäähdytysnestevuoto on vaikuttanut myös toiseen tulevaan avaruuskävelyyn, johon osallistuvat O'Hara ja NASA:n astronautti Jasmin Moghbeli. Tämä 30. lokakuuta suunniteltu avaruuskävely on erityisen merkittävä, koska se on vain naisten avaruuskävely, vasta neljäs historiassa.

Viivästyneen avaruuskävelyn ensisijainen tavoite on kerätä mikro-organismeja ISS:n ulkopuolelta osana koetta. O'Hara ja Mogensen suorittavat Spacewalk 90:n myöhemmin tänä vuonna suorittaakseen tämän tehtävän. Sitä ennen he osallistuvat myös elektroniikkalaitteiden poistoon ja aurinkopaneelilaitteistojen vaihtoon ISS:n ulkopuolelta siirretyn avaruuskävelyn aikana.

Kaiken kaikkiaan, vaikka jäähdytysnestevuoto on aiheuttanut aikatauluhäiriöitä, ISS:n miehistö ja NASA:n insinöörit työskentelevät ahkerasti tilanteen korjaamiseksi ja avaruusaseman turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi.

Lähteet: NASA