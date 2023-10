Legendaarinen kitaristi Brian May tekee yhteistyötä NASA:n kanssa asteroidien näytteenottotehtävässä

By

Legendaarinen kitaristi Brian May, joka tunnetaan panoksestaan ​​Queen-yhtyeessä, on ollut mukana NASAn historiallisessa asteroidinäytteiden keräystehtävässä nimeltä OSIRIS-REx. Tehtävän tarkoituksena oli kerätä näytteitä asteroidista nimeltä 101955 Bennu ja palauttaa ne Maahan. Syyskuun 24. päivänä näyte tuotiin onnistuneesti takaisin, ja May kutsuttiin tutkijatoverinsa Claudia Manzonin kanssa tutkimaan tehtävän aikana kerättyä visuaalista dataa.

May ja hänen työtoverinsa käyttivät stereoskopia-nimistä tekniikkaa analysoidakseen OSIRIS-REx-avaruusaluksella Bennun pinnasta ottamia kuvia. Stereoskopia lisää kolmiulotteisen vaikutelman ja syvyyden illuusion kaksiulotteiseen kuvaan. He etsivät eri näkökulmista otettuja kuvapareja luodakseen stereoskooppisen näkymän.

Stereoskooppisen vaikutelman saavuttamiseksi vasen ja oikea kuva on esitettävä erikseen kummallekin silmälle jäljittelemällä sitä, miten näemme todellisessa elämässä. Tämän tekniikan avulla aivomme voivat havaita kuvan syvyyden ja lujuuden. May selitti, että valokuvat, jotka on otettu eri kulmista, kun TAGSAM-päätä käännettiin ympäri sen poiston jälkeen avioniikkakannelta, tarjosivat täydelliset parit asteroidinäytteen intiimin rakenteen esittelemiseen.

Vaikka paras stereoskooppinen näkymä vaatii todellisen stereoskoopin käyttöä, on myös mahdollista saavuttaa samanlainen vaikutus rentouttamalla silmiä ja katsomalla näytön läpi. Kuvat Bennu-näytteestä, jotka otettiin sen palattuaan maan päälle Utahin autiomaassa, olivat ihanteellisia tähän stereoskooppiseen lähestymistapaan.

Mayn kaltaiset tutkijat ja kansalaistutkijat ovat innoissaan tutkiessaan Bennun kaltaisten asteroidien koostumusta, koska niiden uskotaan sisältävän ainetta, joka juontaa juurensa aurinkokunnan muodostumisesta miljardeja vuosia sitten. Nämä koskemattomat asteroidit voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä aurinkokuntamme alkuvaiheista ja planeettalevyjen muodostumisesta.

Vuonna 2016 laukaisuun lähtenyt OSIRIS-REx-avaruusalus matkusti kaksi vuotta päästäkseen Bennuun. Tutkittuaan asteroidia kahden vuoden ajan se keräsi näytteen ennen kuin lähti matkalle takaisin Maahan. Nyt avaruusalus on nimetty uudelleen OSIRIS-APEX:ksi, ja se on matkalla maapallon lähellä olevalle asteroidille Apophisille lisätutkimusta varten.

