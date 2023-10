Webb-avaruusteleskooppi tarkkailee kvartsinanokiteitä eksoplaneetan WASP-17 b ilmakehässä

By

NASAn James Webb -avaruusteleskooppia käyttävät tutkijat ovat tehneet jännittävän löydön eksoplaneetan WASP-17 b korkeissa pilvissä. Ensimmäistä kertaa todisteita kvartsin nanokiteistä, piidioksidihiukkasten muodossa, on havaittu eksoplaneetan ilmakehässä. Tämä uraauurtava havainto tehtiin mahdolliseksi MIRI:llä (Webbin Mid-Infrared Instrument).

WASP-17 b, joka tunnetaan myös nimellä Ditsö̀, on kuumakaasujättiläinen, joka sijaitsee noin 1,300 3.7 valovuoden päässä Maasta Skorpionin tähdistössä. Se kiertää tähtiään uskomattoman lähellä ja suorittaa yhden täyden kiertoradan vain 17 maapäivässä. WASP-XNUMX b:n tilavuus on yli seitsemän kertaa Jupiterin tilavuus ja massa alle puolet Jupiterin massasta, joten se on poikkeuksellisen suuri ja turvonnut planeetta. Sen pidentynyt ilmakehä ja lyhyt kiertorata tekevät siitä ihanteellisen ehdokkaan lähetysspektroskopiaa käyttävään havainnointiin.

MIRI:n matalaresoluutiospektrografia käyttämällä tutkijat keräsivät yli 1,275 17 mittausta WASP-28 b:n kuljetuksen aikana, ennen tapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen. Keski-infrapunavalon 8.6 aallonpituuskaistan kirkkauden muutos mitattiin, jolloin tähtitieteilijät pystyivät laskemaan planeetan ilmakehän estämän valon määrän. Tuloksena oleva siirtospektri paljasti selkeän piirteen noin XNUMX mikronia, mikä osoittaa piidioksidihiukkasten läsnäolon pilvissä.

Tämä merkitsi ensimmäistä SiO2:n tunnistamista eksoplaneetalla ja minkä tahansa tietyn pilvilajien ensimmäistä tunnistamista kulkevalla eksoplaneetalla. Kvartsin nanokiteiden havaitseminen tarjoaa arvokkaita näkemyksiä eksoplaneettojen ilmakehän koostumuksesta ja niiden sääolosuhteista.

James Webb -avaruusteleskooppi, jolla on ylivoimainen herkkyys ja kyky mitata hienovaraisia ​​vaikutuksia suurilta etäisyyksiltä, ​​avaa uusia ovia ymmärryksemme kaukaisista maailmoista. Tämä löytö korostaa Webbin instrumenttien kykyjä ja tasoittaa tietä eksoplaneettojen ilmakehän lisätutkimukselle.

Lähteet:

– NASA: Kansallinen ilmailu- ja avaruushallinto

- James Webb -avaruusteleskooppi

– Bristolin yliopisto