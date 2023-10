Tähtitieteilijät löytävät pieniä kvartsikiteitä eksoplaneetan WASP-17b ilmakehästä

By

James Webbin avaruusteleskooppia käyttävät tähtitieteilijät ovat tehneet jännittävän löydön. Ensimmäistä kertaa koskaan he ovat havainneet pieniä piidioksidia sisältäviä kvartsikiteitä eksoplaneetan ilmakehästä. Eksoplaneetta, joka tunnetaan nimellä WASP-17b, on kaasujättiläinen, joka sijaitsee 1,300 XNUMX valovuoden päässä Maasta.

Hubble-avaruusteleskoopin aikaisemmat havainnot osoittivat aerosolien tai pienten hiukkasten esiintymisen WASP-17b:n ilmakehässä. Tutkijat eivät kuitenkaan odottaneet näiden aerosolien olevan kvartsia. Piidioksidi, kvartsin pääkomponentti, on yleinen maapallolla esiintyvä mineraali, jota käytetään lasin valmistukseen.

Havainto tehtiin käyttämällä Webb-teleskoopin keski-infrapunalaitetta. Tutkijat olivat innoissaan löydöstä, koska he odottivat löytävänsä magnesiumsilikaatteja kvartsin sijaan. Magnesiumsilikaatteja on havaittu aiemmin eksoplaneetan ilmakehässä, mutta kvartsi on uusi löytö.

Kvartsin läsnäolo WASP-17b:n ilmakehässä voisi auttaa tutkijoita ymmärtämään paremmin materiaaleja, jotka muodostavat planeettojen ympäristön, joka poikkeaa omastamme. Planeetan korkealla olevat pilvet, joista kvartsin nanohiukkaset löydettiin, ovat äärimmäisten olosuhteiden muovaamia. Noin 2,700 XNUMX Fahrenheit-asteen lämpötiloilla ja tuhannesosalla maan pinnalla kokemastamme paineesta kiinteitä kiteitä voi muodostua suoraan kaasusta ilman, että ne menevät ensin nestefaasin läpi.

WASP-17b on vuorovesilukitus tähteensä, mikä tarkoittaa, että toinen puoli on aina tähteen päin, kokee paahtavan lämpötilan, kun taas toinen puoli pysyy viileämpänä. Tutkijat spekuloivat, että kvartsihiukkaset pyörivät eksoplaneetan ilmakehässä nopeiden tuulien vetämänä.

Kvartsikiteiden löytö WASP-17b:n ilmakehästä tarjoaa arvokkaita näkemyksiä sen kaltaisten kuumakaasujättiläisten koostumuksesta. Ymmärtämällä eksoplaneettojen ilmakehässä olevia erilaisia ​​materiaaleja tutkijat voivat saada laajemman käsityksen niiden yleisestä koostumuksesta ja siitä, miten ne muokkaavat ympäristöään.

James Webbin avaruusteleskoopin herkät havainnot mullistavat ymmärryksemme eksoplaneetoista ja niiden ilmakehän olosuhteista. Paljastamalla uusia yksityiskohtia eksoplaneetoista tutkijat voivat syventää ymmärrystämme maailmankaikkeudesta ja monimuotoisista ympäristöistä, jotka ovat olemassa oman aurinkokuntamme ulkopuolella.

