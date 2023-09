Psyche Mission: Metallirikkaan asteroidin tutkiminen

Psyche-tehtävä, joka käynnistyy 5. lokakuuta 2023, pyrkii tutkimaan asteroidi Psycheä, joka kelluu asteroidivyöhykkeellä Marsin ja Jupiterin välillä. Tiedemiehet ovat kiinnostuneita asteroidista, koska jotkut uskovat, että se saattaa olla epäonnistuneen planeetan rautarikkaan ytimen jäänteet, joiden arvo saattaa olla huikeat 10,000 XNUMX kvadriljoonaa dollaria. On kuitenkin spekuloitu, että Psyche voi itse asiassa olla "kivikasa" eikä kiinteä metalliasteroidi.

Arizona State Universityn johtama tehtävä lähettää avaruusaluksen Psychen kiertoradalle kolmeksi vuodeksi, jonka aikana tutkijat toivovat saavansa lisää tietoa asteroidin alkuperästä ja sen topografiasta. He pyrkivät myös määrittämään sen pinnan iän, mikä voisi tarjota käsityksen maanpäällisten planeettojen, kuten Maan, sisätiloista.

Vaikka avaruusobjektien arvon arvioiminen on vaikeaa, Psychen potentiaaliset metallivarat on arvostettu tähtitieteelliseen arvoon. NASA kuitenkin selventää, että tehtävässä ei ole kyse asteroidin louhinnasta, vaan sen tutkimisesta saadakseen lisätietoja asteroideista ja maanpäällisten planeettojen muodostumisesta.

Psyche, joka on nimetty kreikkalaisen sielunjumalattaren mukaan, on halkaisijaltaan noin 140 mailia ja sen pinta-ala on noin 64,000 30 neliökilometriä. Nykyiset tiheysarviot osoittavat, että asteroidi on 60-XNUMX tilavuusprosenttia metallia, mikä viittaa sen koostumuksen mahdolliseen erottumiseen rautasydämeksi ja kivivaippaksi menneen törmäyksen vuoksi.

Avaruusaluksessa on kolme pääinstrumenttia Psychen tutkimiseen: monispektrikuvantaja, gammasäde- ja neutronispektrometri sekä magnetometri. Nämä instrumentit ottavat kuvia, mittaavat alkuainekoostumuksen ja tarkistavat vastaavasti jäljellä olevan magneettikentän.

Lisäksi Psyche-avaruusalus hyödyntää X-kaistaista radiotietoliikennejärjestelmää asteroidin painovoiman ja rakenteen kartoittamiseen. Tehtävä sisältää Marsin ohilennon toukokuussa 2026 painovoima-avustuksen saamiseksi ennen Psychen kiertoradalle siirtymistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Psyche-tehtävä edustaa merkittävää askelta ymmärtämisessämme asteroideista ja maanpäällisten planeettojen muodostumisesta. Tutkimalla metallirikasta asteroidia tutkijat toivovat saavansa arvokkaita näkemyksiä aurinkokuntamme taivaankappaleiden koostumuksesta ja historiasta.

Lähteet:

– NASA

– Arizonan osavaltion yliopisto