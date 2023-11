Uusia näkemyksiä jätevesien käsittelyn tehostamisesta orgaanisten supramolekulaaristen fotokatalyyttien avulla

By

Teollisuuden ja kotitalouksien jätevesivirroissa olevat tulenkestävät orgaaniset epäpuhtaudet muodostavat merkittävän uhan ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Näiden epäpuhtauksien täydellinen poistaminen on ratkaisevan tärkeää veden laadun parantamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Edistyneet hapetusprosessit (AOP), erityisesti heterogeeniset AOP:t, ovat tulleet lupaaviksi ratkaisuiksi hajautettuihin jätevedenkäsittelyjärjestelmiin. Perinteiset AOP:t vaativat kuitenkin usein liikaa energiaa, mikä tekee välttämättömiksi kustannustehokkaammat vaihtoehdot.

Heterogeeninen fotokatalyysi, jossa käytetään orgaanisia puolijohteita, kuten g-C3N4, on saanut huomiota kestävänä AOP-strategiana, koska se on helppo erottaa ja käyttää auringonvaloa. Vaikka laajalti käytetyillä epäorgaanisilla fotokatalyyteillä on vankka stabiilisuus, niiden rajallinen auringonvalon absorptioalue ja alhainen adsorptiokyky orgaanisille epäpuhtauksille haittaavat yleistä tehokkuutta. Sitä vastoin orgaaniset puolijohteet tarjoavat laajan spektrin käytön ja erinomaiset adsorptioominaisuudet. Kuitenkin korkean sitoutumisenergian Frenkel-eksitonien syntyminen estää valogeneroitujen elektronien ja reikien tehokkaan erottamisen.

Näiden haasteiden voittamiseksi Tsinghuan yliopiston professori Yongfa Zhun johtama tutkimusryhmä on edistynyt merkittävästi epäpuhtauksien hajoamisen orgaanisessa fotokatalyysissä. He ovat kehittäneet supramolekyylisiä ja polymeerisiä orgaanisia fotokatalyyttisiä järjestelmiä, jotka parantavat valon hyödyntämistehokkuutta laajentamalla absorptioaluetta lähi-infrapuna-alueelle. Lisäksi he ovat paljastaneet dipolien ja kiteisen järjestyksen roolin sisäänrakennetun sähkökentän moduloinnissa, mikä mahdollistaa tehokkaan varauksen siirtymisen ja lisää merkittävästi saasteiden hajoamisnopeutta.

Lisäksi tiimi on ottanut käyttöön uudenlaisen lähestymistavan orgaanisten epäpuhtauksien korkean virtauksen mineralisaatioon yhdistämällä in situ H2O2:n muodostuksen ja Fentonin reaktion näkyvässä valossa. Tämä synergistinen järjestelmä saavuttaa korkean virtauksen mineralisaation ilman lisähapettimien tarvetta, mikä nostaa epäpuhtauksien mineralisaatioasteen 30 %:sta yli 90 %:iin.

Nämä Chinese Journal of Catalysis -lehdessä julkaistut havainnot eivät ainoastaan ​​edistä fotokatalyyttisen vedenkäsittelyn käytännön toteutusta, vaan ne ovat myös arvokas referenssi alan tutkijoille. Lisäoptimoinnin ja skaalauksen myötä orgaanisilla supramolekyylisillä fotokatalyyteillä on suuri potentiaali mullistaa jäteveden käsittely ja korjata perinteisten menetelmien rajoituksia.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mitä haasteita jätevesien käsittelyssä on?

Jäteveden käsittelyssä on haasteita, jotka liittyvät tulenkestävien orgaanisten epäpuhtauksien tehokkaaseen poistamiseen, rajalliseen käsittelykapasiteettiin ja kustannustehokkaiden ratkaisujen tarpeeseen.

2. Mitä on fotokatalyysi jäteveden käsittelyssä?

Fotokatalyysi sisältää katalyytin käytön kemiallisen reaktion nopeuttamiseksi käyttämällä valoa energialähteenä. Jäteveden käsittelyssä fotokatalyysiä voidaan käyttää orgaanisten epäpuhtauksien hajottamiseen ja mineralisoimiseen.

3. Mitä ovat supramolekyyliset ja polymeeriset orgaaniset fotokatalyytit?

Supramolekyyliset ja polymeeriset orgaaniset fotokatalyytit ovat eräänlainen orgaaninen puolijohde, joka voi tehokkaasti hyödyntää auringonvaloa saasteiden hajottamiseksi. Nämä fotokatalyytit tarjoavat laajan spektrin käytön ja korkean adsorptiokapasiteetin.

4. Miten orgaaniset supramolekyyliset fotokatalyytit tehostavat jäteveden käsittelyä?

Orgaaniset supramolekyyliset fotokatalyytit tehostavat jäteveden käsittelyä lisäämällä valonkäyttötehokkuutta, parantamalla varauksen kulkeutumista ja saavuttamalla orgaanisten epäpuhtauksien korkean virtauksen mineralisaatiota näkyvässä valossa.

5. Mikä on professori Yongfa Zhun ryhmän tekemän tutkimuksen merkitys?

Professori Yongfa Zhun tiimi on edistynyt merkittävästi perinteisten jätevedenkäsittelymenetelmien rajoitusten korjaamisessa. Heidän löytönsä myötävaikuttavat fotokatalyyttisen vedenkäsittelyn käytännön toteutukseen ja tarjoavat arvokkaita oivalluksia alan tutkijoille.