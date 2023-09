Harvinaisten kuumaplasmavirtojen tutkiminen yläilmakehässä

Maan napojen lähellä revontulet ovat yleinen näky, ja ne näyttävät värikkäitä valoesityksiä yläilmakehässä, joka johtuu aurinkotuulen ja planeetan magnetosfäärin välisestä vuorovaikutuksesta. Kuitenkin lähempänä päiväntasaajaa voi esiintyä erilainen ilmakehän ilmiö: subauroral ion drifts (SAID).

SAID-tapahtumiin liittyy kuuman plasman nopea, länsisuuntainen virtaus ionosfäärin läpi. Nämä tapahtumat on liitetty näkyviin rakenteisiin taivaalla, kuten stabiileihin revontulien punaisiin (SAR) kaareihin ja voimakkaaseen lämpöemissionopeuden parantumiseen (STEVE). Tyypillisesti SAID-tapahtumat tapahtuvat hämärän ja keskiyön välillä, mutta SAID-virtoja on havaittu puolenyön jälkeen.

Äskettäin Journal of Geophysical Research: Space Physics -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat keskittyivät 15:een puolenyön jälkeiseen SAID-tapahtumaan, jotka havaittiin lähellä Etelä-Amerikkaa vuonna 2013. Analyysimalla tietoja eri lähteistä, kuten satelliittiohjelmista ja revontulien aktiivisuuden mittauksista, he tutkivat ominaisuuksia ja näiden harvinaisten tapahtumien muodostumista.

Tutkijat havaitsivat, että keskiyön jälkeiset SAID-tapahtumat, jotka ovat samanlaisia ​​kuin ennen keskiyön tapahtumia, ovat seurausta ionosfäärin olosuhteiden ja geomagneettisen dynamiikan monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutus sisältää sähkökenttien muodostumisen ja aalto-hiukkasten vuorovaikutuksen, jotka toimivat paikallisina lämmönlähteinä.

Nämä havainnot parantavat ymmärrystä yläilmakehän plasmadynamiikasta ja niiden mahdollisuudesta häiritä tutkasignaaleja satelliittiseurantaa ja muita kriittisiä sovelluksia varten. Tämän alueen lisätutkimukset voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä siitä, kuinka SAID-tapahtumat ja niihin liittyvät ilmiöt voivat vaikuttaa Maan ilmakehään.

Lähde: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) Developed in the Postmidnight (1–4) Magnetic Local Time Sector Vuoden 2013 aikana, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677