Tutkijoiden mukaan viljelykasveja vahingoittavat bakteeriproteiinit voidaan neutraloida nanopartikkeleilla

Duken yliopiston tutkijat ovat tehneet läpimurron ymmärtäessään, kuinka tietyt haitalliset bakteeriproteiinit, jotka tunnetaan nimellä AvrE/DspE, aiheuttavat sairauksia viljelykasveissa. Näiden proteiinien on havaittu luovan kanavia kasveihin, mikä johtaa infektioihin. Tekoälyennusteita käyttämällä tutkimusryhmä on kuitenkin löytänyt nanopartikkeleita, jotka voivat estää nämä kanavat ja estää tehokkaasti bakteereja aiheuttamasta haittaa. Tämä löytö voi säästää maailmantaloudelle 220 miljardia dollaria, jotka menetetään vuosittain kasvitautien vuoksi.

Biologi Sheng-Yang He ja hänen tiiminsä ovat yli kahden vuosikymmenen ajan tutkineet molekyylejä, joita kasvipatogeenit käyttävät aiheuttamaan sairauksia eri viljelykasveissa. Yksi injektoitujen proteiinien perhe, AvrE/DspE, on ollut erityisen kiinnostava. Näiden proteiinien on todettu tukahduttavan kasvien immuunijärjestelmää ja aiheuttavan tummia, vedellä kasteltuja täpliä lehtiin, mikä viittaa infektioon. Huolimatta niiden tärkeydestä monet kysymykset näiden proteiinien toiminnasta jäivät vastaamatta.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi tutkijat käyttivät tietokoneohjelmaa nimeltä AlphaFold2, joka käyttää tekoälyä ennustamaan proteiinien 3D-muotoa. Tietokoneella luodut 3D-kartat AvrE/DspE-proteiineista paljastivat oljen kaltaisen muodon, jossa oli sylinterimäinen varsi. Tämä sai tutkijat olettamaan, että nämä proteiinit voivat luoda kanavia rei'ittääkseen kasvin solukalvoihin ja päästäkseen kasvin sisälle.

Lisätutkimukset osoittivat, että proteiinirakenteen sisäytimellä on erityinen affiniteetti veteen, mikä osoittaa, että se voisi luoda vesikanavan kasviin. Tämän hypoteesin testaamiseksi tutkijat lisäsivät sammakon muniin bakteeriproteiinien geenilukemat ja havaitsivat, että munat turposivat ja puhkesivat altistuessaan laimealle suolaliuokselle.

Näiden bakteeriproteiinien poistamiseksi aseista tutkijat kokeilivat pieniä pallomaisia ​​nanohiukkasia, joita kutsutaan PAMAM-dendrimeereiksi. Testaamalla erikokoisia hiukkasia he tunnistivat sellaisen, joka voisi mahdollisesti estää bakteerien tuottaman vesikanavaproteiinin ja estää infektion.

Tällä läpimurtolla on merkittäviä vaikutuksia maataloudelle, koska se tarjoaa potentiaalisen menetelmän haitallisten bakteeriproteiinien neutraloimiseen ja kasvitautien ehkäisyyn. Nanohiukkasten käyttö näiden proteiinien luomien kanavien tukkimiseen voisi johtaa merkittäviin taloudellisiin säästöihin ja varmistaa maailmanlaajuisen elintarviketurvan.

