Esihistoriallinen kala tarjoaa käsityksen kallon evoluutiosta

Nature-lehdessä julkaistu uusi tutkimus on paljastanut, että 455 miljoonaa vuotta vanha fossiilinen kala, Eriptychius americanus, on tarjonnut tärkeitä näkemyksiä selkärankaisten kallon kehityksestä. Birminghamin yliopiston, Naturalis Biodiversity Centerin ja Natural History Museumin tutkijat käyttivät tietokonetomografiaa luodakseen yksityiskohtaisen 3D-esityksen kalan kallosta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin kattava rekonstruktio on tehty tälle 1940-luvulla kerätylle näytteelle, joka sijaitsee Field Museum of Natural History -museossa.

Tutkimuksessa havaittiin, että Eriptychiuksella oli ainutlaatuinen kallorakenne, toisin kuin millään aiemmin nähdyllä selkärankaisella. Sen sijaan, että sillä olisi kiinteä luu- tai rustorakenne, joka ympäröi aivoja, tällä kalalla oli erotettu toisistaan ​​riippumattomat rustot, jotka suojelivat sen aivoja. Tämä löytö viittaa siihen, että aivojen muista pään osista erottavien rakenteiden kehitys on saattanut olla peräisin Eriptychiuksesta.

Tohtori Ivan Sansom, tutkimuksen vanhempi kirjoittaja, selitti näiden löydösten merkityksen: "Nämä ovat äärimmäisen jännittäviä tuloksia, jotka voivat paljastaa varhaisen evoluutiohistorian siitä, kuinka primitiiviset selkärankaiset suojelivat aivojaan." Hän korosti myös museokokoelmien tutkimisen ja uusien tekniikoiden soveltamisen tärkeyttä saadakseen uusia oivalluksia muinaisista organismeista.

Tohtori Richard Dearden, tutkimuksen johtava kirjoittaja, korosti, kuinka nykyaikaiset kuvantamistekniikat antoivat tutkijoille mahdollisuuden löytää kalan pään ainutlaatuinen säilyvyys, mikä täytti suuren aukon kallon evoluutiota koskevassa ymmärryksessämme. Tämä tieto vaikuttaa kallon kehityksen ymmärtämiseen kaikissa selkärankaisissa, myös ihmisissä.

Tämä tutkimus esittelee edistyneiden kuvantamistekniikoiden käytön arvon fossiilien analysointiin ja sukupuuttoon kuolleiden lajien syvempään ymmärtämiseen. Se korostaa myös museon kokoelmien merkitystä arvokkaiden näytteiden tarjoajana tieteelliseen tutkimukseen.

Lähteet:

– Richard Dearden et ai. Vanhin kolmiulotteisesti säilynyt selkärankaisen hermosolu, Nature (2023).

– Birminghamin yliopisto

Citation:

Esihistoriallinen kala täyttää 100 miljoonan vuoden aukon kallon kehityksessä (2023, 20. syyskuuta). Haettu 20 alkaen phys.org: https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html